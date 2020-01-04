إصابة 3 في سقوط قذيفة هاون وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بإصابة 3 أشخاص جراء سقوط قذيفة هاون، ضمن منطقة الجادرية وسط بغداد.



وقال المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن قذيفة هاون ثانية سقطت ضمن منطقة الجادرية، الأمر الذي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".



وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بسقوط قذيفة هاون ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وكان شهود عيان قد ذكروا، أنهم سمعوا دوي انفجار في العاصمة العراقية، ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بهجوم نفذته طائرة أميركية من دون طيار على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية قادمًا من سوريا.