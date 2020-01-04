جمال طه يكتب: فى مواجهة مرحلة جديدة من الأزمة الليبية





مقالاتى الستة الأخيرة تناولت المشهد الليبى والتدخلات التركية.. آخر مقالين منها عنوانهما «الحرب»، تركيا افتتحت مكتبًا لمخابراتها فى طرابلس وآخر فى مصراتة، أسست غرفة عمليات لإدارة الحرب، وتشغيل طائراتها المسيرة، سفنها تنقل المدرعات وناقلات الجنود والأسلحة والذخائر إلى الميليشيات عبر الموانئ التابعة لها، والتى تعمل بكفاءة حتى الآن، وطائرات «خطوط الأجنحة الليبية» المملوكة للإرهابى الليبى عبدالحكيم بلحاج تنقل الخبراء والفنيين من الجيش التركى، وعناصر الميليشيات المسلحة التى جلبتها تركيا من إدلب تحت ضغط الهجوم السورى، لتدعم بهم صفوف ميليشيات السراج، وذلك عبر مطارى معيتيقة ومصراتة، والطائرات التركية «بيرقدار» تئز ليلًا ونهارًا لتوقع الخسائر فى صفوف الجيش الليبى والمدنيين بطرابلس، وأردوغان يتحدث علانية منذ أسابيع عن الحق التاريخى لتركيا فى ليبيا، وعن ادعاءات المليون ليبى من أصول تركية.

منذ أسابيع وأنا أرى المشهد واضحًا وضوح الشمس أمام عينى، وهو أن الغرب الليبى يتجه نحو نفس مصير شمال قبرص الذى تحتله تركيا منذ ١٩٥٧، وتدعى أنه دولة مستقلة لا يعترف به دوليًا سواها، وقد أهملت مرافقه وخدماته، ونشرت فيه التخلف والجهل، لأن البشر فيه لا يعنونها بقدر ما يعنيها أن يظل خاضعًا لنفوذها تستفيد من موقعه، وتنهب ثرواته.. ووسط كل تفاصيل هذا المشهد المرعب، لا يفارقنى تصريح وزير الخارجية المصرى، فى منتدى روما للحوار المتوسطى نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠١٩ وهو يؤكد: «لا يوجد مساس بمصالحنا فى مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس بمصالح دول أخرى فى منطقة المتوسط»!!، وكأن ليبيا لا تُمسِك بخاصرتنا الغربية.. أحسنت يا سيادة الرئيس عندما أمرت، بتشكيل لجنة مشتركة من الدفاع والخارجية لإدارة الأزمة الليبية والتدخلات التركية، لأن ضبابية العلاقة بين بعض دقائق وتفاصيل المشهد، وبين الأمن القومى المصرى لدى الخارجية تهدد بأن نستيقظ فى يوم قريب على تحرشات المحتل التركى لليبيا، بحدودنا الغربية الممتدة لأكثر من ١١٠٠ كيلومتر.

الأغلبية داخل البرلمان التركى يشكلها اليمين المتطرف المكون من حزبى العدالة والتنمية «الحاكم»، والحركة القومية «المعارضة»، ويحلمان باستعادة كل المنطقة العربية إلى معيّة الاحتلال التركى، بينما تعارض أحزاب الشعب الجمهورى «زعيم المعارضة»، والخير، والشعوب الديمقراطى الكردى مغامرات اليمين الاستعمارية، لأنها تدرك أن الوضع الاقتصادى للبلاد والتوازنات الدولية والإقليمية لا تحتمل مثل هذه المغامرات، لكن هذا التكتل لا يملك الأغلبية ولا التوافق القادر على التصدى لأحلام اليمين المدعومة شعبيًا.. رغم تلك الحقائق الواضحة وضوح الشمس، وقفنا جميعًا ننتظر عملية التصويت فى البرلمان التركى، وكأن نتيجتها غير معروفة سلفًا.. السياسة يا سادة لم تعد تنبؤات وضربًا بالغيب، لكنها علم، معادلات، مقدمات تفضى إلى نتائج، لا تخطئ أبدًا إلا لو أخطأ البشر التقدير والتقييم لعناصر الأزمة، وهو ما نأمل أن نتجنبه، لأن نتائجه كارثية.

لم يعد ممكنًا الرهان على الموقف العربى، بعد أن بدا الانقسام خلال الاجتماع الاستثنائى الأخير للجامعة العربية على هذا النحو «المقزز»، رغم أن القضية تتعلق بالموقف من احتلال المزيد من الأراضى العربية، والحقيقة أن هناك علامات استفهام كبرى بشأن مواقف دول الإطار المحيط بمصر، «تونس، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين»، التى رفضت جميعها إدانة التدخل التركى فى ليبيا، فكيف تُجمِع هكذا على موقف سياسى يتعارض ومصالح الأمن القومى العربى عامة، وأمن الشمال الإفريقى خاصة، هذه قضية ينبغى تناولها على نحو صريح، وبكل موضوعية، وأن نتساءل عما إذا كان هناك تقصير فى تعاملنا السياسى معها.. وعما إذا كان ذلك يمثل نجاحًا منقطع النظير للدبلوماسية التركية وعلاقات المصالح، أم قصورًا واضحًا لنظيرتها المصرية.. وكيف تخرج مواقف هذه الدول بهذا المستوى البغيض من المكايدة السياسية.. وهل هناك دوافع ومبررات أخرى تفرض أن نتعامل معها بشجاعة حتى لا تجد مصر نفسها تسبح فى محيط معارض ورافض من الأنواء والأعاصير.

وللحقيقة، فإن الجيش لم يقصر إطلاقًا فى التعامل مع الأزمة، مناوراته البحرية، سواء منفردًا أو مشتركًا مع بعض دول الإقليم المعنية بالموقف، جاءت فى توقيتها وموقعها الملائمين، ولكن عليه أن يلاحظ ما يلى:

أولًا: إن ورقة التوت الأخيرة قد سقطت عن الحظر الدولى المفروض على تصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع فى ليبيا، بعد تأييد البرلمان التركى الصريح التدخل العسكرى ودعم السراج، وأن سبب التعثر فى معركة طرابلس، والثمن الفادح الذى يدفعه الجيش الوطنى مقابل كل شبر يتقدمه على أرض طرابلس ناتج عن هذا الموقف التركى الداعم للميليشيات، فتركيا ضاربة عرض الحائط بهذا الحظر، ولم تعد تعنيها تلك الصفحات المكررة التى تتضمنها تقارير المتابعة التى يتم رفعها لمجلس الأمن، من جانب البعثة الدولية، بشأن تفاصيل خروقاتها الجسيمة والمتكررة للقرارات الدولية، بينما الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة للجيش الوطنى ما زالت تتصرف على استحياء، وفى الحدود التى لا تتسبب فى «إحراجها»!!.

ثانيًا: إن قواعد التعامل الدولى تعطى لدول الجوار أولوية فى التدخل عندما يتعرض الأمن والاستقرار الداخلى فى دولة للخطر، على نحو يعكس تأثيراته على دول الإقليم، المسافة بين أزمير وطرابلس عبر البحر المتوسط مباشرة قرابة ١٥٠٠ كيلومتر، بينما ليبيا تربطها بمصر قرابة ١١٠٠ كيلومتر من الحدود المشتركة، كل دول العالم تدرك أن ليبيا والسودان تمثلان العمق الإقليمى لمصر، ودائرة الأمن القومى الأولى، وتنتظر منهما مزيدًا من الإيجابية، ولكن المثير للدهشة أن ترى تركيا أكثر قدرة على المبادرة وسرعة التدخل.

ثالثًا: إن الدول الأوروبية تقف مترقبة، تتمنى هزيمة الميليشيات وجماعات المرتزقة وعناصر الإرهاب الداعمة للسراج، لأن انتصارها يعنى تقسيمًا نهائيًا للدولة الليبية، وبالتالى المزيد من عدم الاستقرار، الذى ينعكس صداه على دول شمال حوض المتوسط، مما يفسر تغير الموقف الإيطالى الذى كان يدعم الميليشيات، ثم انقلب أخيرًا عليها، متخذًا موقفًا معارضًا لاتفاق أنقرة والسراج وللتدخل التركى.. حتى لو كان ذلك الموقف بدافع التنافس بين دول استعمارية، إلا أنه يضاف كرصيد يدعم الموقف المصرى.. كل الدول الأوروبية تدرك أن الأطراف المعنية بمواجهة الأطماع التركية «عربية»، تعانى التشرذم السياسى، لكنها تتطلع لدور مصر.



لم يعد مُجديًا أن نُطمئن مواطنًا قلقًا من أن بلاده تتعرض لكل هذا الكم من التحديات الخارجية استنادًا لعبارات أو كلمات مهما كانت درجة بلاغتها، فالخطر بات يدق الأبواب، يهدد الأمن والاستقرار ومستقبل الأبناء.. المواطن صار فى حاجة لإجراءات عملية من مؤسسات الدولة المعنية تطمئنه إلى أنها معركة دولة، وأنها تخوضها بجدية، وتؤازر السلطة.. ألم يلاحظ مجلس النواب كل تلك الرسائل الفردية التى تدفقت كالسيل المنهمر على وسائل التواصل الاجتماعى تفوض القيادة السياسية كى تتخذ كل ما من شأنه التعامل مع التحديات الراهنة؟!.. ألم يلاحظ السادة أعضاء المجلس أن التصريحات الفردية التى أصدرها بعضهم بالإدانة والشجب للتدخل التركى لم تعد تغنى ولا تسمن من جوع، وأن المواطن أدرجها على الفور ضمن حملة دعائية تستهدف الاحتفاظ بالمقعد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؟!.. ألم يكن الأكثر جدوى، بدلًا من البيان الذى لا يتناسب وخطورة الحدث، أن يتحرك المجلس بكامل هيئته ليبحث الموقف ككل ليُشعِر المواطن بأنه مهموم بالأزمة، ثم يصدر تفويضًا للقيادة السياسية ويعرب عن ثقته فى الجيش المصرى، وفى قدرته على تقدير المناسب من إجراءات ينبغى اتخاذها للتعامل مع التحديات الراهنة؟!.. ذلك دعم سياسى وشعبى للقيادة والجيش لا غنى عنهما، يدخلان ضمن حسابات القوى الإقليمية الطامعة والمراقبة، فلماذا بَخَل به البرلمان؟!.

المواطن ينبغى أن يدرك أن ما تتعرض له مصر من مؤامرات وتحديات يرتبط بكشوفاتها الغازية شرق المتوسط، التى ستحولها إلى واحدة من أهم القوى العظمى الإقليمية، وهى محاولة للقفز على تلك الثروات، مما يفسر سبب تأخر مصر قرابة العام فى الإعلان عن اكتشاف حقل «ظهر»، حتى تعزز قواتها البحرية والجوية والخاصة على نحو يسمح بالدفاع عن ثرواتها فى أعماق المتوسط، وعلى بُعد مئات الكيلومترات من أراضى المحروسة.. التحديات الراهنة أيضًا تعتبر امتدادًا لمعركة مصر مع الإخوان، التى كسبنا جولة حاسمة فيها فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لكن التنظيم الدولى ما زال قويًا، وقادرًا على التأثير والتحرك، ويسعى من خلال تركيا إلى استعادة توازنه، لكسب جولة جديدة فى ليبيا، يعود بها إلى حدود مصر الغربية، ليهدد أمن الوطن والمواطن من جديد، بعد أن فقد آخر مواقعه فى درنة.

رؤيتى أوضحتها عبر مقالاتى السابقة، والتى كان آخرها أمس الأول «الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب»، لكن البعض طلب المزيد من تحديد المواقف، ما يدفعنى للتأكيد أن التورط العسكرى البرى المباشر، ليس اختيارًا حكيمًا، والجيش الوطنى الليبى البطل، وقادة القبائل المحترمين الذين واجهوا الاستعمار الإيطالى بكل عنفوان وقوة ليسوا فى حاجة ماسة إليه.. لكنّ هناك طرقًا أخرى لدعمهم.. الأول: تمكين طيران الجيش من القدرة على منع رحلات الطيران المباشر من تركيا إلى مطارات المنطقة الغربية التى يدَّعون مدنيتها، بينما هى قواعد جوية عسكرية تخدم المجهود الحربى للميليشيات والدولة التركية.. التعطيل الدائم لعمل هذه القواعد أفضل الخيارات.. الثانى: دعم القوات البرية التابعة للجيش ليتمكن من انتزاع السيطرة على النقاط الحدودية الغربية للبلاد، خاصة على الحدود التونسية التى تمتد لـ٥٠٠ كيلومتر، وهى رأس جدير ووازن، لمنع تسلل الدعم والأفراد عبرهما.. الثالث: سرعة توقيع اتفاق ثنائى مع البرلمان الليبى أو ثلاثى بضم اليونان إليه، يتعلق بالتعاون المشترك فى منع التهريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مما يسمح بالمشاركة فى إحكام عمليات التفتيش والرقابة على كل المنافذ البحرية إلى الموانئ الليبية.

ليبيا مقبلة على أيام بالغة الصعوبة، ولكن رب ضارة نافعة، فقد تكون بداية لصحوة وطنية، يلتف فيها الجميع حول الجيش الوطنى ليواجهوا الغزاة القدامى، ويمنعوهم من أن تدنس أقدامهم تراب الوطن الغالى، وربما كانت فرصة ليدرك فيها العرب أن التهديدات المتعلقة بالاستعمار الجديد واقع جارٍ تجسيده بالفعل، فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وأنه ما لم يتم تناسى الخلافات العربية، والتحرك جديًا فى مواجهته، فسوف تعود المنطقة إلى مراكز النفوذ الدولى من جديد.. وقد نندم، وقت لا ينفع الندم.

