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فن

أسما لزرق في مؤتمر «العشم»: تربيت على أغاني أم كلثوم

السبت 04/يناير/2020 - 07:29 م
أسما لزرق
أسما لزرق
أمير محمد خالد
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قالت المطربة المغربية أسما لزرق إنها تربت منذ الصغر على حب الفنانين المصريين الكبار، مؤكدة أن أغاني كوكب الشرق أم كلثوم تسمعها منذ طفولتها وتربت على فنها الراقي.

أضافت لزرق، خلال مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل كليبها «العشم»، أنها دائمًا ما تهتم بمعرفة ما يعشقه ويحبه المصريين، مؤكدة أن أغاني المهرجانات تحقق نجاحات كبيرة في مصر:« أنا شخصيًا بأسمعها، لكن بيهمني قبل أي شئ أن أهتم بالمضمون، فالمنتح معمر المصري يهتم بأن يكون غنائي وشكلي دائمًا بشكل وأسلوب لائق".

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