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مصر

دقائق الرعب: الجيش ينفذ عملية تدريبية في «المتوسط» (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 07:28 م
القوات البحرية
القوات البحرية
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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع فيديو مدته 4 دقائق لأحد الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة فى البحر المتوسط، حيث قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية التى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية الذى جاء متمثلًا فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) وطائرات (الأباتشى) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوى واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وشهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات، وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

فيما تميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث النخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجي والتعبوى والتكتيكي والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

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