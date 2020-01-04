أسما لزرق: مصر هوليود الشرق وتمنيت العمل فيها منذ مولدي

قالت الفنانة المغربية أسما لزرق إنها تمنّت العمل في مصر منذ مولدها؛ لأنها هوليود الشرق، معللة سبب غيابها عن أم الدنيا خلال الفترة الماضية بسبب أزمتها مع أحد شركات الإنتاج التي منعتها من التواجد في القاهرة.



أضافت لزرق، خلال مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق القاهرة لاطلاق كليبها الجديد، أنها تتعاون في الفيديو كليب مع المخرج جميل مغازي للمرة الثالثة والذي يقدمها بشكل جديد ومختلف، مضيفة أنها اختارت اللون الشعبي لتوصيل صوتها إلى الناس في مصر، مشيرة إلى أنها تعمل على ألبوم غنائي جديد يضم اللهجات المصرية والمغربية والخليجية.