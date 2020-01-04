«مذبحة المسجد».. مقتل 2 وإصابة 4 فى إطلاق نار على جنازة بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر إطلاق نار على جنازة قبل دخولها المسجد لأداء الصلاة عليها، لوجود خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط، بوصول بلاغ لمركز شرطة القوصية من الأهالى يفيد بإطلاق أعيرة نارية على جنازة قبل دخولها المسجد ووقوع قتيل ومصابين بقرية المنشأة الكبرى.



وبالانتقال والفحص تبين مقتل حسن شوقى أحمد عيد 62 عامًا بالمعاش، وعبدالرحمن محمد عبدالحافظ عيد 27 عامًا حاصل على مؤهل جامعى، وإصابة ثلاثة آخرين من عائلة حجازى وفرد رابع من عائلة أخرى.



وكشفت التحريات أن 3 أفراد من عائلة مدكور يستقلون سيارة اعترضوا جنازة أم القتيل الثاني وأخت القتيل الأول على بعد أمتار من مسجد القرية التى كانت ستقام فيه صلاة الجنازة، وأطلقوا وابلًا من الرصاص ما أسفر عن مقتل ابن المتوفية وشقيقها وإصابة 4 آخرين، ولاذ المتهمون بالفرار.



تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت باستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثتين، واستمعت لأقوال المصابين وشهود الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.