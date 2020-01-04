وكيل صحة بني سويف يتفقد مستشفى الصدر (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم، مستشفى الصدر، لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.



ومر يوسف على قسم نفقة الدولة لمراجعة بعض القرارات والتنبيه على التمريض بتلقي المريض العلاج مجانًا، لحين استكمال إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة الخاص به، وتم التأكيد على مراعاة السلامة والصحة المهنية ومنع استخدام أي وصلات كهربائية والتأكد من توافر طفايات الحريق.



كما مر وكيل وزارة صحة بني سويف على الاستقبال والعيادات الخارجية لمراجعة بعض التذاكر، ويبلغ متوسط التردد اليومي 350 حالة.