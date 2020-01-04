خالد بن الوليد يحطم حصون الرومان

كانت معركة الفراض- جرت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والإمبراطورية الفارسية وحلفائها- آخر أعمال خالد الكبار فى العراق وأوفاها دلالة على عجز الدولتين معًا، دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية، عدا ما فيها من الحوادث التى هى أصلح ما تكون للتفرقة بين مغبة العمل الواحد، تأتيه الأمة فى عهد إقبالها وتأتيه الأمة فى عهد إدبارها، فهو ضربة موت من ناحية وهو من الناحية الأخرى كالضربة التى تشحذ عزيمة المضروب وترد التوازن إليه.

الفراض فى أعلى العراق بين مسالح الفرس والروم، يوشك هؤلاء وهؤلاء فيها أن يتناظروا متقابلين، وقد هبط عليها خالد فى وثبة من وثباته، فتألب عليه هنالك عرب البادية وجيش الروم وكان وشيكًا أن يتألب معهم جيش من الفرس، لولا ما شغلوا به من أمر العرش ووراثته والمتنازعين عليه، وقال الروم لخالد كما قال الفرس بعد ذلك لأبى عبيد: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم، فلم يصنع خالد صنيع أبى عبيد، بل قال لهم: اعبروا أنتم إن شئتم، وتركهم حتى يعبروا ليحصرهم بينه وبين النهر فلا يهرب منهم هارب، وأرسل الفرسان والرامحين ليعزلوهم قطيعًا قطيعًا ويضيقوا عليهم مسالكهم، ثم يحصدوهم حصدًا وهم أشبه بالمحكوم عليهم فى ساعة التنفيذ منهم بالمقاتلين..

على أنه لم يثب على الفراض وثبته تلك حتى كان قد «طهر» جوف الصحراء من جموع الأعراب، التى تكونت إلى دومة الجندل وعوقت عندها زميله «عياضًا» قرابة عام، فلما ترامت أنباء فتوحه إلى عياض كتب إليه يستشيره ويستنجده، فكان هو على عادته أول جواب بعد رجع الخطاب، وكتب إليه يقول:

لبث قليلًا تأتك الحلائب يحملن أسادًا عليها القاشب

كتائب تتبعها كتائب

وكانت تفصله من دومة الجندل مسيرة أسبوعين فقطعها هو فى أقل من عشرة أيام، ووجد حصن الدومة مكتظًا بمن فيه، وحوله زرافات ضاق بها الحصن فعسكرت بالعراء، فجعل القوم جميعًا بينه وبين عياض، وتولى عياض حرب من قبله فهزمهم لما جاش فى نفسه من نخوة المنافسة وما جاش فى نفوسهم من الوجل والحيرة، وتدافع المنهزمون إلى الحصن يريدون بابه فسبقهم خالد إليه وانتزعه وحال بين النازلين فى الحصن ومن حوله، ثم استبى كل من أصابه من رجال ونساء.. ومن هؤلاء السبايا ابنة الجودى بن ربيعة، استباها خالد لنفسه وقيل إنه اشتراها، ثم بنى بها وأقام معها فى دومة الجندل أيام مقامه فيها.

وكان أهل الدومة قد عاهدوا المسلمين غير مرة ونكثوا بعهودهم، فأمعن القتل فيهم وجعلهم نكالًا لغيرهم، ثم قفل إلى العراق وهو مطمئن إلى غزوة الفراض بأعلى الفرات، فغزاها وفرغ منها كما تقدم، وبقيت له فى العراق عزمة خالدية أخرى، ولكنها من نوع غير هذا النوع، فلم يلبث أن قضاها. بقى على موسم الحج أسبوعان، وهو أول حج حان بعد تلك الغزوات المتلاحقات التى أمده الله فيها بنصره وعونه.

أيفوته قضاء الشكر فى هذا الموسم وأداء الفريضة فى موعدها؟ ولم؟ الخوف من الأعداء؟ ألعائق من بعد الشقة ووعورة الطريق؟ ألعذر من الأعذار التى يعتصم بها القاعدون عن الحج برخصة من الفقهاء؟ كل أولئك عوائق لا يستهان بها، ولكنها خلقت ليذللها لا لينكص عنها.. ففى خطفة الريح العاصفة خرج من أعلى العراق إلى أقصى الحجاز وأدى الفريضة وعاد إلى معسكره دون أن يعلم أحد من الأعداء ولا من المسلمين إلا أقرب خاصته المقربين، بل دون أن يعلم الخليفة نفسه، وقد كان على الحج فى ذلك العام.

ويروق بعض المؤرخين أن يحسب هذه العزمة الخالدية من مغامراته التى تنم على فرط الثقة بنفسه، ولا تنم على شىء غير ذلك، ولكنها فى الواقع دلت على ثقته بغيره، كما دلت على ثقته بنفسه.. فقد علم أن معه بالجيش من فيه غنى وكفاية إذا جد فى غيبته طارق داهم أو خطب حازب.. وكفى بالمثنى رائده المقدام، وبالقعقاع صاحبه القديم وموضع ثقته الحميم. علم الخليفة بمغامرته هذه فجاءه منه ملام، وإعجاب، وتكليف، ووصاة: أمره بحرب الدولة الرومانية بعد هذا الفوز الذى أصابه فى حروب الدولة الفارسية، وأن يسارع إلى مرضاة الله وقتال أعداء الله، ويكون كمن يجاهد فى الله حق جهاده. وقال له: «سر حتى تأتى جموع المسلمين باليرموك، فإنهم قد شجوا وأشجوا، وإياك أن تعود إلى مثل ما فعلت، فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجيك، ولن ينزع الشجا من الناس نزعك. فليهنك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتمم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن ولى الجزاء».

وكتب إلى أبى عبيدة فى الشام يخبره بمقدم خالد إليه، ويقول له فى كلام صريح: «سلام الله عليك، أما بعد.. فقد وليت خالدًا قتال العدو فى الشام، فلا تخالفه واسمع له وأطع، فإنى لم أبعثه عليك ألا تكون عندى خيرًا منه، ولكننى ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك.. أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام».

فأرسل خالد إلى أبى عبيدة رسولًا يبلغه قبل مقدمه بكتاب يقول فيه: «أتانى كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالسير إلى الشام، وبالقيام على جندها والتولى لأمرها، والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته إذ وليته، فأنت على حالك الذى كنت عليه لا نعصيك ولا نخالفك، ولا نقطع دونك أمرًا... فأنت سيد المسلمين لا ننكر فضلك ولا نستغنى عن رأيك».

وأول خاطر سبق إلى ظن خالد حين حوله الخليفة من حرب فارس إلى حرب الروم أنه عمل من أعمال «الأعيسر»، كما يسميه، ويعنى به عمر بن الخطاب، وأنه نفس عليه أن ينفرد بفتح فارس فأرسله إلى ميدان له فيه شركاء من أعلام الصحابة ذوى الخطر والسابقة الملحوظة بين المسلمين.

وهو ظن بعيد يخطر على بال خالد، لأنه يتوقع شيئًا من صوب عمر، ولكنه لا يخطر على بال غيره، إذ لا ينفس عمر على خالد أن ينفرد بغلبة الفرس، ثم يرسله ليغلب الروم بعد أن تأخر الفتح على أيدى كبار القواد من أجلاء الصحابة، فهذا مزيد من الفخر يتطاول إليه المتطاول، وليس بنقص منه يتعمده لخالد من يأباه عليه، وإنما اختار الخليفة خالدًا، لأن العراق كانت فى هدأة من جانب الفرس بعد هزائمهم الكثيرة، وكان فى جيش المسلمين وقواده بالعراق كفاية للمثابرة على الفتح بعد أن تم التدويخ والتمهيد، ولأن خالدًا كان أقرب مدد إلى الشام ولم يكن بالحجاز بقية من قوة فاضلة تضاف إلى قواتهم فى حرب الرومان.. فاختاره الخليفة وهو يقول «لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»..

وليس من عادة خالد أن يضيع وقتًا- قل أو كثر- إذا نيط به أمر من الأمور، فلما ندب للجهاد بالشام نظر فإذا بينه وبين الشام يومئذ من خمسمائة إلى ستمائة ميل على حسب الطرق التى يسلكها، وهى أربع يختار منها أصلحها لإنجاز العمل الذى وكل إليه.

من هذه الطرق الأربع ما هو سهل موفور الماء والكلأ، ولكنه من أجل هذا موفور الحراس والسكان، فهم يعوقونه بالمقاومة عن الإسراع بالمطلوب دون أن تكون للغلبة عليهم فائدة تذكر فى القتال الحاسم بين المسلمين والرومان..

ومنها ما هو قليل الحراس والسكان وفيه الماء والكلأ، ولكنه بعيد يطول السير فيه..

ومنها ما هو وعر قليل الماء والكلأ، مخيف غير مطروق، أو كما قال الدليل الذى سأله خالد: «إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه، وما يسلكها إلا مغرور، إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتها..».

وأيسر شىء على القارئ الذى عرف خالدًا أن يعلم أى هذه الطرق يسلكه خالد، فما هو بسالك حيث سلك إلا الطريق الذى هو أحوج إلى قدرة القائد وأدل على العزمة والمضاء وأبعدها جميعًا أن يتوقع العدو هجومًا منه، فأجمع عزمه على طريق من الطرق الأربع هو أصعبها وأقصرها، وهو الذى خوفه الأدلاء منه، وقال لدليله الأكبر رافع بن عميرة الطائى- ولا أحد يغنى غناءه فى السير بتلك المفازة المهلكة، وإن كان يومئذ من حسر النظر كالمكفوف الضرير:

«ويحك إنه والله إن لى بد من ذلك.. إن القوة تأتى على قدر النية، وإن المسلم لا ينبغى له أن يكترث بشىء يقع فيه مع معونة الله».

ويروى الرواة أن الدليل قال لهم بعد ذلك: أكثروا من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله.

ثم قال لخالد: أبغنى عشرين جزورًا عظامًا سمانًا مسان فأتاه بهن فظمأهن، حتى إذا أجهدن عطشًا أوردهن فشربن، حتى إذا تملأن عمد إليهن فقطع مشافرهن ثم كعمهن لئلا يجتررن..

وأشار على خالد أن يقتط أربعًا من هذه الجزور كلما نزل منزلًا ليسقى الخيل، وأن يشرب الجند مما حملوا من الماء، ففعلوا ما أشار به حتى كان آخر يوم فى المفازة.. فقال له خالد: ويحك يا رافع ما عندك؟ فأرسل رافع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج فى موضع كان يعهدها فيه ويعهد فيه الماء على مقربة منها، فلم يجدوها، فصاح الرجل بالويل واسترجع قائلًا: «هلكتم والله إذن وهلكت لا أبا لكم، انظروا انظروا» فلما نظروا وأمعنوا النظر رأوا جذرًا قد بقى منها وقطع سائرها، فكبروا فرحًا وشكرًا وحفروا فى أصلها فنبع لهم الماء، فشربوا ونجوا من هذا الخطر الأليم الذى دونه كل خطر من لقاء الأعداء.

وفى ذلك يقول أبوأحيحة القرشى:

لله عينا رافع أنى اهتدى فى مهمه مشتبه إلى سوى

والعين منه قد تغشاها الردى معصوبة كأنها ملأى ثرى

فهو يرى بقلبه ما لا يرى من الصوى تترى له بعد الصوى

فوز من قراقر إلى سوى والسير زعزاع فما فيه ونى

خمس إذا ما سارها الجيش بكى فى اليوم يومين رواحًا وسرى

ما سارها من قبله إنس يرى هذا لعمرى رافع هو الهدى

وسواء صحت رواية الجزور المظمأة أو كان فيها شىء من توسع الخيال، فالطريق الذى سلكه خالد معروف، والقدرة عليه هى موضع العبرة والتأمل فى هذا المقام.. أما نحن فالذى نراه أن خالدًا لم يكن لينتظر حتى تظمأ الإبل وهى لا تجهد من الظمأ إلا فى أيام، وأن الإبل لا تخزن الماء فى جوفها وإن لم تجتره دون أن ينصرف منها، وأن عشرين جزورًا تمتلئ كروشها بالماء لا تسقى الخيل فى الجيش كله وعدته عشرة آلاف، فلا بد من تدبير آخر مع هذا التدبير تجتمع فيه السرعة إلى التخفف إلى الإقدام..

والأمر الذى لا شك فيه بعد هذا كله أن خالدًا سار بجيشه- وعدته عشرة آلاف- من عين الثمر إلى قراقر، ثم من قراقر إلى سوى وبينهما تلك المفازة المهلكة، ثم إلى تدمر فالغوطة فبصرى، فقطع هذه المسافة فى ثمانية عشر يومًا، لأنه كما قال الشاعر كان يطوى مسافة اليومين فى يوم واحد..

«فى اليوم يومين رواحا وسرى..».

خرج من الحيرة فى أوائل صفر من سنة ثلاث وعشر للهجرة، وطوى تلك المسافة فى تلك الأيام بعد أن قمع كل مقاومة لقيها من المسالح والحصون وراء المفازة الخاوية من كل ديار.

واتفق خروجه من الحيرة، وجيوش المسلمين فى الشام تشرع فى خطة جديدة للتراجع إلى جنوب وملاقاة الجيوش الرومانية الجرارة فى جمع واحد ينهض لها ويحول دون الإحداق بكل جيش منها على انفراد.

وكان الخليفة قد سيّرها- بعيد منتصف السنة الثانية عشرة للهجرة - مع أربعة من كبار القواد فى طرق مختلفة إلى وجهات متعددة.

فسير يزيد بن أبى سفيان على رأس ستة آلاف أو سبعة آلاف إلى دمشق، وسير شرحبيل بن حسنة على مثل هذا العدد إلى الأردن، وسير عمرو بن العاص على رأس جيش يزيد على ذلك قليلًا إلى فلسطين، وسير أبا عبيدة بن الجراح على رأس خمسة آلاف أو ستة آلاف إلى الجابية، وأمدهم بعكرمة بن أبى جهل فى جيش صغير، ليحمى ظهور من يحتاج منهم إلى الحماية ويسرع بالنجدة إلى من يطلب منهم المعونة.. ولا نعلم على التحقيق حكمة التفرقة بين هذه الجيوش فى طرائقها ووجهاتها، ولكنها على ما يظهر مسألة الماء والكلأ من جهة، ثم رغبة الخليفة فى تشتيت جموع الروم وتوزيع أغراضها، ولا يخلو الأمر من الحيطة لمنع الالتفاف بالجيش الواحد إذا أوغل فى البلاد كما حدث قبيل ذلك لجيش خالد بن سعيد، فإن الجيوش الأربعة يكون كل منها مددًا لصاحبه ومانعًا للالتفاف به أو منقذًا له من الالتفاف إذا وقع فجأة، وهذا مع علم الخليفة يومئذ بتفوق الحاميات الرومانية فى مواقع البلاد الداخلية، إذ كان الرومان على ما يظهر قد اطمأنوا من جانب الفرس بعد انتصارهم عليهم، واطمأنوا إلى جانب العرب بعد رجوع حملاتهم الثلاث على النحو المعروف، وهى حملات مؤتة وتبوك وجيش أسامة، وزادهم اطمئنانًا أنهم غلبوا الحملة الرابعة وهى حملة خالد بن سعيد، وأنهم عرفوا اشتغال العرب بحرب الفرس، فوقع فى روعهم أن العرب أضعف من أن يشغلوا أنفسهم بحرب دولتين عظيمتين فى وقت واحد.. فمن هنا خلت ربوع الشام من جيش كبير للرومان، وعلم الخليفة ذلك فاعتقد أن تفرقة الجيوش فى زحفها إلى الشام أقرب إلى توزيع العمل والإسراع فيه، فإن تغير الموقف وعمد الرومان إلى حشد الحشود الكبيرة فقد أوصى القادة بالتشاور والتعاون فى مقابلة هذه الطوارئ، كما أوصاهم بالرجوع إليه.

وقد نجحت هذه الجيوش فى وجهاتها وتقدم بعضها إلى دمشق وبعضها إلى حمص وأوغل بعضها إلى فلسطين.

ثم نمى إليهم أن القيصر يستعد لهم بجيش كبير فى أنطاكية، وجيش آخر فى جوار بيت المقدس، وبلغت عدة الجيش الأول على تقدير بعض المؤرخين مائتين وأربعين ألفًا، وعدة الجيش الثانى سبعين ألفًا أو نحو ذلك، ولو نزلنا بعدة الجيشين إلى النصف حسبانًا للمبالغة وجهل الحقيقة، لما كان نصف هذا العدد بالشىء القليل، لأنه يربى على ثلاثة أضعاف الجيش العربى كله بعد قدوم جيش خالد إليه، ولم يرتفع به أحد إلى ما فوق الخمسين ألفًا على أعظم تقدير..

فتشاور القواد فيما يصنعون، فاستقر رأيهم على التراجع إلى الجنوب، ليتجمعوا قبل أن يتلاقى الجيشان الرومانيان ويشتبكا بهم وهم متباعدون متفرقون، كل منهم فى بضعة آلاف.

ولعلهم يصبحون فى تراجعهم أقرب إلى الأمن إذا حاربوا وظهورهم إلى الصحراء، وقد علموا بالأمثلة الكثيرة أن الجيوش الرومانية تحجم عند حدودها ولا تجسر على خوضها فى أعقاب جيش كبير أو صغير.

والمؤرخون مختلفون فيمن هو صاحب المشورة الأولى بالتراجع إلى الجنوب.. فمنهم من يقول إنه أبوسفيان بن حرب، ومنهم من يقول إنه عمرو بن العاص. وهذا القول الأخير أدنى إلى الواقع، لأن عمرًا كان يتراجع فى الجنوب قبل أن تصل الجيوش الأخرى إليه، وكان من الموافق لخططه أن توافيه الأمداد فى ميدانه بفلسطين.

وأيًا كان صاحب الرأى الأول فى هذا، فقد تم التراجع بإقرار الخليفة وكان شعوره بحرج المسلمين فى أماكنهم هو الباعث له أن يستدعى خالدًا من العراق إلى الشام، فكتب لقواده بالشام يقول: «اجتمعوا فتكونوا عسكرًا واحدًا والقوا زحوف المشركين بزحف المسلمين، فإنكم أعوان الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره، ولن يؤتى مثلكم من قلة، وإنما يؤتى عشرة الآلاف والزيادة على عشرة الآلاف إذا أتوا من تلقاء الذنوب، فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل رجل منكم بأصحابه».

ومن المتعذر جدًا تمحيص التواريخ فى ترتيب الوقائع بعد وصول خالد إلى الشام، ولكن الأرجح فيما نرى أن المعركة الأولى بدأت مع الجيش الأصغر فى «أجنادين» بالجنوب، لأن البدء بأصغر القوتين وإخلاء الجنوب قبل الانتقال إلى الشمال أولى وأوفق من ترك هذا الجيش الأصغر وراء ظهور المسلمين ومواجهتهم الجيش الأكبر بين عدوين، ولأن معركة «أجنادين» لم يشترك فيها معظم القواد المسلمين، مما يرجح أنها وقعت قبل اجتماع هؤلاء القواد فى صعيد واحد، ولو أنها وقعت بعد المعركة الكبرى فى اليرموك لما كان مفهومًا أن يترك أولئك القواد جيشًا كجيش الرومان فى فلسطين دون أن يتعقبوه جميعًا، مع فراغهم من أسر الجيش الكبير فى اليرموك.

وعلى أية حال، هزم الروم فى «أجنادين» وكانت الوقعة الحاسمة بينهم وبين المسلمين فى اليرموك، على اختلاف كثير فى التواريخ، واتفاق فى تصوير خطة القتال.

ويحسن بنا قبل أن نستطرد إلى الكلام على المعركة أن نجمل حالة الجيشين المتقاتلين عند اللقاء..

فالجيش الرومانى كان أوفر عددًا وأكمل عدة بغير خلاف، ولكنه خليط من عناصر عدة منها الروم والأرمن والعرب وأجناس أخرى، وقد يظن لأول وهلة أنه امتاز بالنظام والخطط الفنية على أعدائه، ولكنه فى الحقيقة كان أبعد الجيشين عن النظام الصحيح إذا أردنا بالنظام وحدة الحركة والتوجيه، لأن المتطوعين فيه من أبناء القبائل كانوا يحاربون على ديدنهم والجنود النظاميين يحاربون على ديدن آخر، وتعوقهم العدد الكثيرة والشكك السابقة التى حسبت من مزاياهم، فهى إلى النقص هنا أقرب منها إلى المزية.

وقد أثيرت فيهم حمية الدين ولكنهم ثاروا لها متشككين متفرقين، وجعلتهم حماستهم الدينية يترقبون من الله عقابًا ينزله بهم على خطاياهم وخطايا قيصرهم ورؤسائهم المتهمين عندهم بالزيغ ومطاوعة الشيطان.. فحمية الدين تثيرهم من ناحية وتضيرهم من ناحية، وليست هى من قوة اليقين المكين..

أما جيش العرب، فقد كان من أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وترجع إلى قيادة واحدة، وفى صدورهم من حمية القتال كل ما يحفز القلب الإنسانى إلى الثبات والاستبسال، غيرة على الدين وغيرة على العرض وناهيك بالغيرتين، ويقين من نعيم الآخرة ونعيم الدنيا إذا كتب له الفلاح، وكفى بإغراء النعيمين.

كان فى جيش المسلمين أصون كرائم البيوتات القرشية، بنت أبى بكر وأم معاوية وزوج عكرمة بن أبى جهل وعقائل أناس من الجند والقادة، وقد أمرهن أبوعبيدة قبل المعركة «أن يأخذن بأيديهن أعمدة البيوت والخيام ويجعلن الحجارة بين أيديهن، فإن كان الأمر للمسلمين أقمن على ما هن عليه، وإن رأين أحدًا من المسلمين منهزمًا ضربن وجهه بأعمدتهن وأرجعنه بحجارتهن، ورفعن إليه أولادهن وقلت له: قاتل عن أهلك وعن الإسلام».. ولم يقنع خالد بهذا بل قال لهن: يا نساء المسلمين: أيما رجل أقبل عليكن منهزمًا فاقتلنه.

ومن أجل هذا، لا نعجب أن يكون هرقل قد وزن القوى وفكر حقًا فى عرض الصلح على المسلمين وقال لبطانته وذوى شوراه: «لأن تعطوهم نصف ما أخرجته الشام وتأخذوا نصفه وتقربوا من جبال الروم، خير لكم من أن يغلبوكم على الشام كلها ويشاركوكم فى جبال الروم»، ولكنهم استضعفوه وكبر عليهم أن يجيبوه. أما المسلمون، فالصلح الذى فكروا فيه قبل القتال هو الصلح على شرطهم المعلوم الإسلام أو الجزية، فإن لم يقبل شرط من الشرطين فالحكم للسيف.

وقد أفادهم عرض هذه الشروط قوة على قوة وزادهم فى نفوس أعدائهم مهابة على مهابة، فلما ذهب وفدهم يعرض هذه الشروط قبل القتال على القائد تيودور- أخى القيصر- حسب هذا أنه يهولهم بالذبح والثراء ويكسر نفوسهم بما يريهم من حلل الأبهة والنعيم. فأقام لهم سرادقًا من فاخر الحرير يستقبلهم فيه، فوقفوا عند بابه ولم يدخلوه قائلين: «إن ديننا يمنعنا أن نفترش الحرير والديباج».

فهالوه بزهدهم أكثر ما هالهم بترفه.. وأعسر شىء على جنوده بعد ذلك أن يؤمنوا حق الإيمان أنهم- وهم الغارقون فى المناعم والملذات- يقاتلون فى سبيل الله قومًا، هذا مبلغ زهدهم فى المناعم واللذات، وهذا مبلغ استعلائهم على الدنيا وما تبسطه لهم من غواية.

ولم يخف على أحد من قادة الرومان والعرب خطر المعركة الكبيرة التى هم مقبلون عليها، هى معركة فاصلة فى مصير الشام بما فى ذلك ريب. وقد تكون المعركة الفاصلة أيضًا فى مصير الدولة الرومانية ومصير الأمة العربية، فإن هزيمة الدولة الرومانية فيها تنزع من يدها الأماكن المقدسة، ويعقبها ضياع مصر وثورة المتربصين بالقيصر وأهل بيته فى بلاده الآسيوية والأوروبية، وإن هزيمة الجيش العربى معناها هزيمة الجيش الأكبر الذى لا يتسع الوقت ولا تتسع الطاقة لتجريد جيش غيره على أثر الهزيمة، وقد تغرى القيصر الرومانى بإرسال قبائل الشام فى أعقاب المسلمين إلى الحجاز والجزيرة العربية، ولا يبعد أن تثير أبناء الجزيرة العربية أنفسهم على خليفة الإسلام من لا تزال لهم ترات تغلى فى حنايا الصدور..

فاستعد الفريقان غاية ما فى الوسع من استعداد.

وارتضى كلاهما موقع اليرموك للوقعة الفاصلة بينهما، لأنه يوافق طلبة القيصر من مكان «واسع العطن، واسع المطرد، ضيق المهرب ولا يكرهه المسلمون، لأنهم رأوا أن منزل الروم فيه منزل محصور بين النهر والبحيرة والوادى وجيش المسلمين»، أو كما قال عمرو بن العاص حين رآهم: «أيها الناس: أبشروا... حصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير».. تحاجز الجيشان أشهرًا لا يشتبكان إلى جمادى الآخرة أو رجب على قول بعض الرواة.

وكلاهما ينظر كيف يبدأ الآخر هجومه ليرتب له لقاءه، وكلاهما قد عبأ طاقته من سلاح الأيدى ولم يزل يعبئ طاقته من سلاح النفوس، سلاح العقيدة والفداء.

واستعان الرومان بالقسيسين يلهبون الحمية ويضرمون الحفيظة، ويهونون على أتباعهم بذل الأرواح فى سبيل الملّة والدولة والمجد القديم.

وأقبل المسلمون على القرآن يرتلونه وعلى العظات يذمرون بها القلوب، وجعلوا وراءهم حرسًا من الأعراض هو أقوى الحراس بعد الإيمان.. ثم كثرت الحركة أيامًا فى جيش الروم، فعلم القادة المسلمون أنهم مقتربون من الهجوم، ولم يشأ خالد أن تبتدئ المعركة بقيادة متفرقة لا تتحد فى نظام واحد، فصرف همّه الأول إلى تنظيم الفرق جميعًا فى تعبئة واحدة يقودها رجل واحد، ووجد من زملائه قلوبًا مصغية، فأجابوه إلى ما دعاهم إليه.

قال لهم قبل ابتداء القتال: «هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى، أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قومًا على نظام وتعبئة وأنتم متساندون، فإن ذلك لا يجمل ولا ينبغى.. وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى». ثم قال وقد سألوه رأيه: «إن الذى أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم، وأنفع للمشركين من إمدادهم، ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله... إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله.. هلموا.. فإن هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له ما بعده. إن رددناهم إلى خناقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها، فهلموا فلنتعاور الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدًا والآخر بعد غدٍ حتى يتأمر كلكم، ودعونى أليكم اليوم». فأسندوا إليه قيادتهم يومها، وكان توحيده القيادة أول خطوة فى طريق النصر الحاسم بمعركة اليرموك.. ثم أسرع إلى تعبئة قواده وجنوده على الوضع الذى رآه ملائمًا للتعبئة الرومانية، وهو الوضع الملائم للحرب «فى العمق»- كما يقول العسكريون فى هذه الأيام.

فأقام عمرو بن العاص على الجناح الأيمن، ويزيد بن أبى سفيان على الجناح الأيسر، وأبا عبيدة بن الجراح على القلب، واتخذ مكانه فى كبة الجمع ولجأ إلى طريقته التى اختارها لحرب بنى حنيفة وهى طريقة الكراديس، لأنها أصلح الطرق للنفاذ فى الصفوف، وأدعاها إلى التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة أو بالثناء. وكانت كل فرقة من الميمنة أو القلب أو الميسرة تتألف من كراديس عدة، على كل منها قائد معروف، ومنهم صاحبه القديم القعقاع، وزميله فى حرب اليمامة عكرمة بن أبى جهل، وزميله فى دومة الجندل عياض بن غنم، وابنه عبدالرحمن وهو يومئذ دون العشرين.. وجملة الكراديس جميعًا ثمانية وثلاثون معظمها فى القلب، وعدته ثمانية عشر كردوسًا رئيسهم أبوعبيدة وفيهم عكرمة والقعقاع.. وكان موضوع الميمنة بحيث يستطيع الالتفاف بالجيش الرومانى إذا أمعن فى الهجوم والإطباق عليه مع القلب إذا ارتد إلى الوراء.

وفرغ من التعبئة فعمد إلى «القوة الأدبية» يوليها حقها من عنايته الكبرى، وأخرج المقداد يقرأ على الجيش سورة الأنفال، ودعا كل رئيس أن يعظ جنده ويبصرهم بمرماه فى حركاته، وجماع هذه العظات خطبة عمرو بن العاص حيث قال: «غضوا الأبصار، واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا فى وجوههم وثبة الأسد، فوالذى يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزى بالإحسان إحسانًا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرًا كفرًا وقصرًا قصرًا، فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الجحول». وخطب مثله معاذ بن جبل وأبوسفيان، وبرز القعقاع وعكرمة قائدا المجنبة فى القلب يرتجزان، واختير يوم القتال فى يوم ريح سموم سفياء فى حمارة القيظ، فكانت طاقة المسلمين به أكبر من طاقة الروم.

ثم اشتبك الجيشان على نحو لا يعلم تفصيله على التحقيق، ولكنه بدأ كما تعودنا فى حروب المسلمين بهجمة شعواء من جانب العدو يتزعزع لها العدد الصغير أمام العدد الكبير، ثم تكون الكرّة الثانية لحمية العقيدة ومراجعة الإيمان والاعتصام بنية الفداء. فلما انكشف المسلمون بعد الهجمة الأولى، ثابوا إلى عزماتهم بنخوة الإيمان ونخوة العرض والأنفة، فضرب النساء فى وجوه الخيل قائلات: «إلى أين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادة!» وصاح عكرمة كأنه يؤنب نفسه: «قاتلت رسول الله فى كل موطن وأفر اليوم؟ من يبايع على الموت؟» فبايعه أربعمائة من الفرسان المغاوير لا يقوم فى وجههم قائم، وصدموا الروم حتى صدوهم غير حافلين بما أصابهم، وقد قتل فى طليعتهم عكرمة وابنه ومعظم أولئك الفرسان، ولم ينج منهم قط إلا جريح مثخن بالجراح، وأفلحت الكرّة الثانية، وتقهقر الروم.

وقد اهتم خالد بالعزل بين خيل العدو ومشاته، فتضايقت الخيل وعجزت عن الجولان وولت هاربة فأخلوا لها الطريق، ورجع المشاة إلى الخنادق فلحقهم بها المسلمون، ثم أحاطوا بهم من ورائهم، فشاع فيهم الذعر وسقطوا وهم مولون مهرولون فى هوة الواقوصة أو وادى الرقاد. وقيل إن موتاهم بالواقوصة كانوا أكثر من قتلاهم فى حومة الوغى، لأنهم قدروا بثمانين ألفًا سقطوا فى الوادى فرادى وجماعات، إذ كان بعضهم يقرنون أنفسهم فى السلاسل كل عشرة فى سلسلة واحدة تثبيتًا لأقدامهم وتيئيسًا من الفرار، فإذا بالوجل يفل حديد السلاسل كما فل عزائم القلوب وبلغ اليأس مبلغه من أشراف القوم، فقعدوا فى أماكنهم ينتظرون الموت، فكأنهم قد فروا قاعدين!

وحق لهرقل وقد حبطت محاولاته جميعًا بعد اليرموك أن يودع الشام إلى عاصمة ملكه المتصدع وداعًا- كما قال.. ليس بعده لقاء.

