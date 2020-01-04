تضارب حول موعد تشييع جثمان «قاسم سليماني»

قال الحرس الثوري الإيراني، إن موعد بدء مراسم تشييع قائد "فيلق القدس" اللواء قاسم سليماني سيكون صباح غدا الأحد، في مدينة الأهواز، وهو ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية وفق بيان للحرس الثورى الإيرانى.



وبحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، الذي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم، فإن مراسم التشييع ستقام بعد موافقة القائد العام للحرس الثوري عند الساعة 7:30 إلى 9:30 من صباح الأحد في مدينة اهواز.



وأضاف العميد شريف في بيانه، أن المدينة خورزستان ستشهد مراسم تشييع جماهيرية لكونها "رمز التضحية والجهاد خلال فترة الدفاع المقدس" وباعتبار أن سليماني، قد أمضى فترة من الزمن فيها، طالب أهلها بنقل جثمانه إلى هذه المحافظة.



ونوه العميد شريف إلى أن جثمان سليماني سيتم نقله إلى مدينة مشهد ظهر الغد الأحد، ليترأس قائد الحرس الثوري التشييع هناك.



وسينقل عصر الأحد من مشهد إلى طهران، وستقام مراسم الوداع عند الساعة السابعة و30 دقيقة، ليلا في مصلى طهران، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.



وتبدأ المراسم في العاصمة بإقامة الصلاة على جثمان سليماني ورفاقه في الثامنة من صباح يوم الإثنين 6 يناير باتجاه ساحة الحرية في العاصمة الإيرانية طهران، لينقل بعدها إلى مدينة قم جنوب طهران من الساعة الثانية إلى الرابعة مساء لينقل بعدها إلى مسقط رأسه في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.



وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.



وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.