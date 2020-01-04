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أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 06:43 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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احتفلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ83، وذلك بعد أيام قليلة من خضوعها لجراحة.

وظهرت نادية لطفي خلال الاحتفال على كرسي متحرك، وذلك بسبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا بمستشفى المعادي العسكري.

وكانت الفنانة الكبيرة، قد احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور عدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إلهام شاهين، دلال عبدالعزيز، والمخرج والممثل مجدي أحمد علي.

ونشر الأخير، صور غريبة من حفل عيد الميلاد، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، والذي ضم أكلة كوارع وممبار، ومحشي، وزيتون ومخلل من صنع يد الفنانة نادية لطفي، وعلق عليها قائلًا: "في عيد ميلاد الرائعة نادية لطفي تورتة وكوارع ومحشي ومومبار مع نفحة من لفت وزيتون من صنع يديها.. دمت لنا ولمحبيك الكثر!".

يذكر أن زوجة الفنان المنتصر بالله، كشفت مؤخرًا عن خضوع الفنانة نادية لطفي لجراحة مؤخرًا، مؤكدة أنها فور خروجها من الجراحة اتصلت على زوجها المنتصر بالله، للاطمئنان عليه.
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)
أغرب طريقة للاحتفال بعيد ميلاد نادية لطفي (صور)

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