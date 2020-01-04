نادية مصطفى ضيف شرف الحفل السنوى لمركز الحفنى للفنون

يقيم مركز الحفني للفنون لذوى القدرات الخاصة، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الحفل السنوي الغنائي للمركز في الثامنة من مساء الجمعة ١٧ يناير الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.



وقالت علا عبيد، مدير ومؤسس المركز وابنة الدكتورة رتيبة الحفني الرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية، إن الفنانة نادية مصطفى، والفنان محمد صلاح، ضيوفا شرف بالحفل، ويشاركان بالغناء مع أبناء مركز الحفني من ذوى القدرات الخاصة، إضافة إلى فقرات غنائية فردى وكورال وفقرات استعراضية يقدمها أبناء المركز.



يذكر أن الفنانة نادية مصطفى بدأت مشوارها الغنائي عام ١٩٨٢، واشتهرت من خلال أغنية «سلامات» التي حققت نجاحًا كبيرا فى ذلك الوقت، من أشهر أغانيها "مسافات، بكل لغات العالم، جوابات، الصلح خير، شدّوني عنيك"، سلامات".



أما الفنان محمد صلاح، فقد فاز بالمركز الثاني عن أغنيته "احنا المصراوية" فى مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب بنسختها الثانية، التي أقامها قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، وكرمته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جالد رئيس القطاع، خلال احتفال القطاع في العام الماضي بنصر أكتوبر ٧٣.