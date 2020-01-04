«ساعات».. ديوان جديد لـ أسامة أيمن أسعد عن «مسار»

صدر حديثًا عن دار مسار للنشر والتوزيع، ديوان "ساعات" للشاعر أسامة أيمن أسعد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51.



وقال أسامة أيمن أسعد عن الديوان، إن "ساعات" عبارة عن حكايات وأشياء تتبلور في واقعنا، نأخذ منها العبر، فالساعات مرايا يرى فيها الناس أنفسهم وأرواحهم عارية من كل تكلف وزيف، لذا كتبت ساعاتي، في صورة سطور منها.



وأضاف أسعد، في تصريح خاص لـ"الدستور": "الديوان تجربة منها ما عشته بنفسي، ومنها الذي تقمصت فيه دور غيري، بصورة تجعله يعيش معي تلك الساعة، ربما لأجبره على خلع ساعته معي ليرى ما أرى، ويسمع بأذني، أتوحد معه ويتوحد معي في أوجاعي وفلسفة حياتي، فيشعر أنه يعرفني منذ زمن.



واختتم حديثه قائلا: "ضمت تلك الساعات حكاياتي من الطفولة إلى حيواتي العاطفية، ثم تشكيل الرؤية وفلسفة الحياة، وضمت كذلك قضايا معاصرة، وأشياء تحدث لنا وتؤثر فينا فتصبح في ذاكرتنا ساعات محفورة، لا يمكن نسيانها".



يذكر أن الديوان يضم 20 قصيدة، وكل قصيدة تمثل ساعة مختلفة، مثل ساعة حزن وغيرها.



ومن أجواء الديوان



"ساعات اللي حاصل

في قلب الحياة

يوصل جوارحك

بإنك تموت



تفكر وتقعد تعيد

اللي كان

فتشعر بإنك

مسقط خيوط



ولسا إنت باقي

فعمرك كلام



وقابل ذنوبك

وفعل الحرام



وكونك مكنتش

فنفسك تمام



مخلي الشجاعة

لموتك مفيش



وتفضل تفكر

وتفضل تعد



هتفضل بتنقص

ومش مستعد



وتفضل مجرد

مجرد كلام

لحد أما تكبر

وتوصل لجد".