توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، عدة قوافل خيرية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوزيع 1500 كرتونة مواد غذائية بعدد من المراكز الشبابية.



وانطلقت القوافل الخيرية إلى مركز شباب الحرمين، وتم توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية على البسطاء من الأسر الأكثر احتياجًا.



وتم توزيع 500 كرتونة مواد غذائية بمركز السيوف و500 كرتونة بمركز بهيج على الأسر المستهدفة.

