الأنبا يؤانس يترأس السهرة الأخيرة لتسبحة كيهك فى أسيوط

يترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، التسبحة الكيهكية، مساء اليوم، في كاتدرائية العذراء مريم المعلمين الجديدة أسيوط، ومن المقرر أن تختتم صباح غد الأحد، بالقداس الإلهي.



وعلى مدار 30 يومًا من شهر "كيهك" ترأس الأنبا يؤانس، عددًا كبيرًا من التسابيح الكيهكية، بين أسيوط والقاهرة والإسكندرية والإمارات العربية.



يُذكر أن "كيهك" هو الشهر القبطي الرابع، ويحتفل الأقباط بلياليه المبهجة، في كل عام خلال فترة صوم الميلاد السنوي، باعتباره شهر التسابيح والصلوات وترتيل الألحان القبطية، والتسابيح الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والتي خصصته الكنيسة لإكرام وتمجيد "أم النور".



وتؤدي معظم الكنائس القبطية التسابيح الكيهكية، في ليلتي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وتختتم صباح الأحد والخميس أسبوعيًا بالقداس الإلهي، وتسمى "تسبيحة كيهك"، أو "التسبحة الكيهكية"، أو "تسبحة ٧ و٤"؛ لتضمنها ٤ هوسات أى "تسبحة أو ترتيل"، و٧ "ثيؤطوكيات" أي ترتيلة خاصة بالسيدة العذراء.