إنقاذ حياة عشريني بمستشفى إسنا التخصصي (صور)

أنقذ قسم العمليات والجراحة بمستشفى إسنا التخصصي جنوب الأقصر، حياة شاب عشريني بإجراء عملية دقيقة له، عقب إصابته بتهتك الطحال والكبد ونزيف داخلي.



استقبل قسم الطوارئ بمستشفى إسنا التخصصي الجديد، المريض في حالة إعياء شديدة، وعقب الكشف الطبي وعمل الفحوصات تبين أن المريض مصاب بتهتك طحال وكبد ونزيف داخلي، وقام الأطباء على الفور بنقل المريض إلى قسم العمليات لإجراء العملية الجراحية.