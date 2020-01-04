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فن

إنجي علاء تهدي «الأشقر مروان» لمتابعيها: «بس بشرط»

السبت 04/يناير/2020 - 05:54 م
إنجي علاء
إنجي علاء
حسين الجندي
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وجّهت الكاتبة والاستايليست إنجي علاء رسالة إلى جمهورها ومتابعيها لحضور حفل توقيع روايتها الأخيرة "الأشقر مروان"، التي أصدرتها العام الماضي.

وقالت إنجي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "في انتظاركم في معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الخميس 23 يناير الساعة 3 ظهرًا في حفل توقيع رواية الأشقر مروان في قاعة 1 جناح دار ن رقم B8".

أضافت: "دعوة خاصة لكل اللّي توقعوا صح من جمهور مسلسل بلا دليل ومعاهم السكرين شوتس ووعدتهم بالرواية مهداة مني، إن شاء الله هكون في انتظاركم يومها بس بشرط تقولولي رأيكم في الرواية على طول".

ومسلسل "بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبدالناصر وأشرف زكى ومحمد لطفي شاهين.

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