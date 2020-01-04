الحبيب السالمي: «الاشتياق إلى الجارة» مقاربة للذات العربية في الوقت الحاضر

صدر حديثًا عن دار الآداب رواية "الاشتياق إلى الجارة" للروائي التونسي الكبير الحبيب السالمي.



وقال الحبيب السالمي في تصريح خاص لـ"الدستور": إن رواية "الاشتياق إلى الجارة" هي مقاربة للذات العربية في الوقت الحاضر وسبر لأغوارها واستكشاف لتناقضاتها وتقلباتها وعيوبها، وكل ذلك من خلال قصة انجذاب بين رجل وامرأة تجمعهما علاقة استثنائية.



يذكر أن "الاشتياق إلى الجارة" هي الرواية الحادية عشرة في مشروع الحبيب السالمي الروائي.



والحبيب السالمي، روائي تونسي مقيم في باريس منذ سنة 1985، صدر له روايتاه "روائح ماري كلير" و"نساء البساتين" وكانتا ضمن القائمة النهائية للروايات الـ6 المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية سنة 2009 وسنة 2012، وتُرجمت رواياته إلى عدة لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.



يتميز أسلوبه بالواقعية من حيث المضمون، وبالاقتصاد في الجمل والبساطة وتطويع اللغة الدارجة من حيث الشكل.