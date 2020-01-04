إغلاق 6 منشآت غذائية مخالفة بالمنصورة

أغلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 6 منشآت غذائية مخالفة بالمنصورة، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وأشار إلى المرور على عدد من المنشآت التي تقدم المواد الغذائية بالمنصورة شملت مطعمين بشارع قناة السويس، ومطعم بشارع الترعة، ومطعم بشارع كلية الآداب، وبشارع المشاية السفلية، وبقرية سللنت، وتم سحب 13 عينة وإرسالها للمعمل للتحليل.