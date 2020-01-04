-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندي: الحياة تتلخص في «إياك نعبد وإياك نستعين»

السبت 04/يناير/2020 - 05:42 م
الجندي
الجندي
رباب الأهواني
طباعة
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الكيّس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، مشيرا إلى أن تذكر الموت يدعو إلى تنشيط الهمة والثقة في الله والاستعداد للمرحلة الأخرى من الحياة التي سنعيشها.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب أن نتدرب على التدرج في العبادة من مرحلة إلى مرحلة، مستشهدا بالآية القرآنية التي اختصرت كل ألوان العبادة، في سورة الفاتحة: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ".

وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن قصة الحياة متمثلة في قول الله تعالى: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"، متابعا: "لو كنت فاهم إن حياتك فيها حاجة غير الحاجتين دول، فإنت غلطان".

وأشار إلى أن "العمل والإنتاج" داخل ضمن الاستعانة؛ فلا بد من الاستعانة بالعمل حتى تتقوى وتتمتع بحياتك وتؤدي دورك الحضاري، ولأنك ستُسأل عنه يوم القيامة بين يد الله سبحانه وتعالى.

كما بين أن الإمام بن تيمية، شيخ الإسلام، رحمه الله، قال إنه ما من أحد على وجه الأرض إلا وهو داخل ضمن آية "إياك نعبد وإياك نستعين".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو.. خالد الجندى: هناك أمور شرعت فى الدين يكرهها الله

خالد الجندي لتاركي الصلاة: لا علاقة لكم بالله

خالد الجندي يوضح فضل صيام "عاشوراء"

«الجندي»: لا كفارة لـ«سلب الحقوق» حتى بالتوبة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

حبس المتهمين بالتحرش بفتاتى المنصورة 4 أيام

منذ يوم

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 21 ساعة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

تعرف على وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

اتصالحت.. «فتاة المنصورة» تتنازل عن محضر «التحرش الجماعى»

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

أنباء عن سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

طلب إحاطة للحكومة بشأن انخفاض الدعم المقدم للفلاحين

خبير يحلل موقف دول الجوار الليبي من التدخل التركي في ليبيا

غدًا.. عرض الخاص لفيلم "يوم وليلة"

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق" في المنيا

" شرق مدينة نصر" تراجع استعدادات امتحانات الأول والثاني الثانوي

تعليم القاهرة الجديدة يشارك الكنيسة الأرثوذكسية احتفالات أعياد الميلاد

محافظ الغربية يتابع امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية

إسلام سياسي

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«ساعات».. ديوان جديد لـ أسامة أيمن أسعد عن «مسار»

توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالأوبرا.. الجمعة

أسماء علاء الدين: «الخانكة» سبب كتابة رواية «سيناريو وحوار»

الحبيب السالمي: «الاشتياق إلى الجارة» مقاربة للذات العربية في الوقت الحاضر

صفحتنا ع الفيس بوك