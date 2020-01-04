الجندي: الحياة تتلخص في «إياك نعبد وإياك نستعين»

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان الكيّس هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، مشيرا إلى أن تذكر الموت يدعو إلى تنشيط الهمة والثقة في الله والاستعداد للمرحلة الأخرى من الحياة التي سنعيشها.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه يجب أن نتدرب على التدرج في العبادة من مرحلة إلى مرحلة، مستشهدا بالآية القرآنية التي اختصرت كل ألوان العبادة، في سورة الفاتحة: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ".



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن قصة الحياة متمثلة في قول الله تعالى: "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"، متابعا: "لو كنت فاهم إن حياتك فيها حاجة غير الحاجتين دول، فإنت غلطان".



وأشار إلى أن "العمل والإنتاج" داخل ضمن الاستعانة؛ فلا بد من الاستعانة بالعمل حتى تتقوى وتتمتع بحياتك وتؤدي دورك الحضاري، ولأنك ستُسأل عنه يوم القيامة بين يد الله سبحانه وتعالى.



كما بين أن الإمام بن تيمية، شيخ الإسلام، رحمه الله، قال إنه ما من أحد على وجه الأرض إلا وهو داخل ضمن آية "إياك نعبد وإياك نستعين".

