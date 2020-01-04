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مصر

تفاصيل استراتيجية أجهزة المدن الجديدة لمواجهة الطقس السيئ

السبت 04/يناير/2020 - 04:43 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، استعدادات جهاز المدينة والأجهزة الأخرى، لمواجهة أي ظروف طارئة جراء الطقس السيئ، وخاصة عمليات سقوط الأمطار وكيفية التخلص منها.

أكد الغيطي في بداية حديثه لـ"الدستور"، أن لديه 150 عامل بين مهندس وفني ومشرف، يعملون داخل غرفة الأزمات في الجهاز، تم تجهيزها وتأهيلهم للتعامل مع أي طوارئ أو كوارث لا قدر الله، مقيمين في الجهاز لأي طارئ لحين انتهائه تمامًا، برئاسته على مدار 24 ساعة ولحين انتهاء أي أزمة يمكن أن تحدث جراء الطقس السيئ، كما يتواجد معه نواب الجهاز لكل القطاعات، والفرق المعاونة.

وأوضح الغيطي أنهم يتلقون تقارير من هيئة الأرصاد الجوية يرسلونها للجهات المعنية في البداية، توضح لهم أهمية الطقس خلال الأيام المقبلة، وتوضح هذه التقارير كميات وأحجام المياه المتوقع سقوطها في كل منطقة، وبناءً عليه يتم مخاطبتهم كأجهزة مدن بهذه التقارير، ما يساعدهم كثيرًا في سرعة الاستعداد.

وتابع أنهم منذ بدء فصل الشتاء تم الاستعداد والتجهيز لمواجهة أي طقس سيئ، من حيث تجهيز المعدات (معدات سحب (طلمبات) والتي بلغ عددها حاليا نحو 15 مخصصة للنزح – سيارت للكسح بواقع 5 سيارات حاليًا ملك جهاز المدينة – عدد من الطلمبات الغاطسة للمحطات) واستكمل أنه على مستوى المحطات نفسها، تم رفع كفاءتها بحيث تكون مؤهلة لاستقبال المياه المنقولة إليها)، غير أنهم ينفذون خط ناقل رقم3 بطول 6 كيلو قطر متر ونصف المتر أي ما يوازي نفقًا تحت الأرض، مضيفًا أن من ضمن التجهيزات أيضًا التأكد من قدرة كهرباء الطلمبات والمحطات من حيث الدوام والطوارئ، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير إضافي من البالوعات بلغ نحو 250 بالوعة، وذلك على خلفية المراقبة لكلفة المناطق العام الماضي، مضيفًا أنهم يعلمون مناطق التجمعات من خلال المتابعة في السنوات الماضية، وعند سقوط الأمطار يجري الانتقال والتوجه إليها فورًا.

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات تعقد اجتماعات دورية لرؤساء الأجهزة، لتوجيه بالخطوط الرئيسية للعمل، وبشكل دائم تقف الهيئة في ظهر الأجهزة لمدها بكل الاحتياجات، والدعم الكامل، من خلال غرفة عمليات مركزية يرأسها المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لشئون المدن، إضافة إلى غرفة عملية كبرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتبليغ أي أزمات على الفور.

وأنهى الغيطي حديثه لـ"الدستور" بأن الاستراتيجية في التعامل مع الأمر واحدة في كل أجهزة المدن، إلا أن كل جهاز يختلف عن الأخر من حيث حجم المدينة وحجم احتياجاتها من العمالة والمعدات، ويحدث أن تستعين أجهزة مدن بأجهزة أخرى لإنهاء أي أزمات.

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