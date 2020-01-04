في أولى حلقاته.. «الكبسولة» يفضح لقاءات قيادات الإخوان السرية

تطلق قناة إكسترا نيوز في الثامنة مساء اليوم السبت، أولى حلقات برنامج "الكبسولة" تقديم الإعلامية أماني الخياط.



يكشف البرنامج في حلقته الأولى حقائق وتسريبات تُكشف للمرة الأولى عن تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته، حيث تقدم الحلقة الأولى بالصوت والصورة العديد من اللقاءات السرية التي تمت بين القيادات في التنظيم الإرهابي داخل مصر وخارجها، إلى جانب قراءة وتحليل ما جاء في هذه الوثائق والرسائل والفيديوهات لكشف حقيقة ما يسعى إليه التنظيم.



البرنامج شهد تحضيرات كبيرة على مدار شهور لتجهيز مادة بحث وتسريبات قوية ستمثل مفاجأة للتنظيم الإرهابي بهدف كشف حقيقته وأهدافه الخفية التي يحاول تنفيذها في الدولة، "الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في الثامنة مساءً.