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مصر

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 04:36 م
جريدة الدستور
الدستور
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نفذت القوات البحرية عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، باشتراك حاملة المروحيات جمال عبدالناصر، ومجموعتها القتالية التى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة.

وشهد التدريب اشتراك القوات الجوية، والذى جاء متمثلا فى اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) وطائرات (الأباتشى) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المحققه من عناصر الدفاع الجوى، واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات، والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية و التشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذى عكس بصورة، واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على المستويات.

كما شهد التدريب تنفيذ عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.

وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس، أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

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