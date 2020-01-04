تحريات موسعة لكشف غموض العثور على جثة شاب بالجيزة

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات موسعة لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية.



وأفادت معاينة ومناظرة رجال المباحث لجثة المجني عليه بوجود إصابات بوجهه، بالإضافة إلى احتمالية تعرضه للخنق.



كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية، بجوار مجرى مائي، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر ما يقرب من 30 عامًا، يرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات بالوجه، بالإضافة إلى وجود إصابات أخرى بجسده، واحتمالية تعرضه للخنق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المجني عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.