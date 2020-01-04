-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات موسعة لكشف غموض العثور على جثة شاب بالجيزة

السبت 04/يناير/2020 - 04:35 م
جريدة الدستور
طباعة
تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات موسعة لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية.

وأفادت معاينة ومناظرة رجال المباحث لجثة المجني عليه بوجود إصابات بوجهه، بالإضافة إلى احتمالية تعرضه للخنق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية، بجوار مجرى مائي، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر ما يقرب من 30 عامًا، يرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات بالوجه، بالإضافة إلى وجود إصابات أخرى بجسده، واحتمالية تعرضه للخنق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المجني عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

حبس المتهمين بالتحرش بفتاتى المنصورة 4 أيام

منذ حوالي 19 ساعة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

منذ ساعة و 8 دقيقة

الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

الرئيس نيوز

برلمانية "حماة الوطن": ندعم القيادة السياسية في قراراتها لحماية مصالح الأمن

مجلس النواب الليبي يخصص 20 مليار دينار ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية فى البحر المتوسط ..بمشاركات أسلحة متنوعة

الجيش السوري يقصف أوكار الإرهابيين في إدلب وحلب

منوعات

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولى بمشاركة 13 ألف عدّاء

كشكول

"أبو نبوت" يتفقد امتحانات الأزهر في أسيوط

"عميد لغة عربية أسيوط" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

"عبد الغنى" يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بجامعة الأزهر

الفئات المعفاة من امتحان اللغة العربية والتربية الوطنية بالثانوية العامة

إسلام سياسي

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

«الطريقة العزمية»: شيخ مشايخ الصوفية منصب دائم ولا دخل للمريدين باختيار أعضاء المجلس الأعلى للصوفية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك