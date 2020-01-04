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حوادث

عاطل ينتحل صفة شاب ويتسبب في حبسه 6 أشهر

السبت 04/يناير/2020 - 04:31 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عاطل انتحل صفة شاب في تحقيقات النيابة في قضية، وتسبب في حبسه 6 أشهر، في النزهة، للمحاكمة.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 20149 لسنة 2018 جنايات النزهة، محمد أحمد عبد الله، 30 عامًا، أنه اشترك مع موظفين عموميين حسني النية، في تزوير محررات رسمية حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وجعلها في صورة حقيقية ليكون اسمه أحمد جمعة عبد الفتاح خلافًا للحقيقة، في القضية 108040 لسنة 2016 جنايات النزهة، حيث وقع بذلك الاسم استدلالًا وبالتحقيقات حال علمه بذلك.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات، فقال أحمد جمعة عبد الفتاح، أنه تم القبض عليه نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 10804 لسنة 2016 جنح النزهة رغم أنه ليس المتهم في هذه القضية، وباتخاذ إجراءات الطعن تبين له استنفاد طرق الطعن، وصدر حكم نهائي بالحبس ستة أشهر ونفذ تلك العقوبة وحال ترحيله للقسم لتنفيذ العقوبة تبين أن منتحل صفته محتجز على ذمة القضية رقم 3748 لسنة 2017 جنح النزهة باسمه وانه انتحل اسمه في القضيتين.

وأضاف محمد منصور، 25 عامًا، محامي، أنه تبين له قيام المتهم بانتحال اسم موكله على ذمتها بالإدلاء ببيانات الشخصية للمجني عليه لسلطات التحقيق وكتابة اسم مغاير للحقيقة بتحقيقات النيابة وهو اسم المجني عليه مما أضر بالأخير بأن نفذ الحبس ستة أشهر.

وقال سمير صبري، 43 سنة، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته اثبت انتحال اسم الشاهد الأول بتحقيقات النيابة في قضية وجريمة ارتكبها ووقع على أوراق التحقيقات باسم مغاير لاسمه بالاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية مما تسبب بإلحاق الأذى والضرر على الشاهد الأول وهو تنفيذ الأخير العقوبة المقضي بها في القضية وهي ستة أشهر.

وقال سكرتير جلسة التحقيق في القضية، إنه حال مباشرة عمله وانتدابه من قبل المحقق لكتابة تحقيقات النيابة العامة في القضية محل التحقيق، مثل أمامه المتهم وعند كتابة بياناته الشخصية أملى عليه الاسم الثابت بمحضر استجوابه ووقع بذات الاسم.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بمحضر استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة إقراره بارتكاب الواقعة، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير، بأن المتهم هو الكاتب لجميع التوقيعات المنسوبة للمجني عليه المزيلة بالمحررات ومحاضر التحقيقات.

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