-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء: ارتفاع النفط لـ80 دولارًا حال تعطل الإمداد

السبت 04/يناير/2020 - 04:24 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل، إذا ما تسببت التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد أكبر مصدر للخام على المستوى العالمي، في تعطل الإمدادات مع تلويح إيران بالرد الحاسم على اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، جراء غارة أمريكية في العراق فجر الجمعة الماضي.

وحسب تقرير اليوم السبت، توقع الخبراء الاقتصاديون لدى مجموعة "يورآسيا" لخدمات استشارات إدارة المخاطر، أن تستفز حادثة مقتل سليماني الجانب الإيراني، لاتخاذ رد فعل سريع وحاسم، وعليه قد تستمر الاشتباكات في المنطقة لمدة شهر على الأقل، على أن تكون محصورة داخل العراق، حيث إنه من المحتمل أن تشن ميليشيات مدعومة من قبل طهران، هجمات على قواعد أمريكية بالعراق، ما قد يستدعى ردًا أيضًا من قبل الأمريكيين ليسارعوا هم أيضا بشن غارات.

ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن خبراء "يورآسيا" قولهم: إن أسعار المعدن الأسود، قد تستقر على مدى القريب عند مستوى 70 برميلًا، لكنها سرعان ما قد تقفز إلى سعر 80 دولارًا للبرميل في حال اتسعت دائرة نطاق الصراع الدائر، ليستهدف آبار النفط في منطقة جنوب العراق أو ناقلات النفط التي تعبر منطقة الخليج.

وقال فالنتين مارينوف، مدير قسم الأبحاث لدى مصرف "كريدي أجريكول": إن استهداف واشنطن لسليماني، ظل تهديدًا محتملًا بعد أن حمله المسئولون الأمريكيون مسئولية الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية ببغداد مؤخرًا، إلا أن توقيت اغتياله جاء صدمة للأسواق.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، صباح أمس الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، فور شيوع خبر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ويعد مقتل قاسم سليماني تصعيدًا خطيرًا في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، زاعمًا أن واشنطن ارتكبت "خطأ كبيرًا لا تدرك".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

منذ حوالي 4 ساعات

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يكشف علاقة مصرع قاسم سليمانى بـ«فتاة المنصورة» في «90 دقيقة» الليلة

منذ يوم

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

الرئيس نيوز

برلمانية "حماة الوطن": ندعم القيادة السياسية في قراراتها لحماية مصالح الأمن

مجلس النواب الليبي يخصص 20 مليار دينار ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية فى البحر المتوسط ..بمشاركات أسلحة متنوعة

الجيش السوري يقصف أوكار الإرهابيين في إدلب وحلب

منوعات

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولى بمشاركة 13 ألف عدّاء

كشكول

"أبو نبوت" يتفقد امتحانات الأزهر في أسيوط

"عميد لغة عربية أسيوط" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

"عبد الغنى" يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بجامعة الأزهر

الفئات المعفاة من امتحان اللغة العربية والتربية الوطنية بالثانوية العامة

إسلام سياسي

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

«الطريقة العزمية»: شيخ مشايخ الصوفية منصب دائم ولا دخل للمريدين باختيار أعضاء المجلس الأعلى للصوفية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك