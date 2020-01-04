خبراء: ارتفاع النفط لـ80 دولارًا حال تعطل الإمداد

توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل، إذا ما تسببت التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد أكبر مصدر للخام على المستوى العالمي، في تعطل الإمدادات مع تلويح إيران بالرد الحاسم على اغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، جراء غارة أمريكية في العراق فجر الجمعة الماضي.



وحسب تقرير اليوم السبت، توقع الخبراء الاقتصاديون لدى مجموعة "يورآسيا" لخدمات استشارات إدارة المخاطر، أن تستفز حادثة مقتل سليماني الجانب الإيراني، لاتخاذ رد فعل سريع وحاسم، وعليه قد تستمر الاشتباكات في المنطقة لمدة شهر على الأقل، على أن تكون محصورة داخل العراق، حيث إنه من المحتمل أن تشن ميليشيات مدعومة من قبل طهران، هجمات على قواعد أمريكية بالعراق، ما قد يستدعى ردًا أيضًا من قبل الأمريكيين ليسارعوا هم أيضا بشن غارات.



ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن خبراء "يورآسيا" قولهم: إن أسعار المعدن الأسود، قد تستقر على مدى القريب عند مستوى 70 برميلًا، لكنها سرعان ما قد تقفز إلى سعر 80 دولارًا للبرميل في حال اتسعت دائرة نطاق الصراع الدائر، ليستهدف آبار النفط في منطقة جنوب العراق أو ناقلات النفط التي تعبر منطقة الخليج.



وقال فالنتين مارينوف، مدير قسم الأبحاث لدى مصرف "كريدي أجريكول": إن استهداف واشنطن لسليماني، ظل تهديدًا محتملًا بعد أن حمله المسئولون الأمريكيون مسئولية الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية ببغداد مؤخرًا، إلا أن توقيت اغتياله جاء صدمة للأسواق.



وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، صباح أمس الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، فور شيوع خبر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.



ويعد مقتل قاسم سليماني تصعيدًا خطيرًا في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، زاعمًا أن واشنطن ارتكبت "خطأ كبيرًا لا تدرك".