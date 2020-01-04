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فن

عرض فيلم «رأس السنة» 5 فبراير

السبت 04/يناير/2020 - 04:24 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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أعلنت شركتا فيلم كلينك وLagoonie Film Production‏ إطلاق فيلم "رأس السنة" للمؤلف محمد حفظي، ‏والمخرج صقر، في دور العرض المصرية، ابتداءً من 5 فبراير المقبل، بالتزامن مع إطلاق إعلان جديد للفيلم.‏

"رأس السنة" حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتدور ‏أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب ‏يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.‏

الفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك ‏وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.‏

ويعود "رأس السنة" بمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي ‏وكونه رئيسًا لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد "حفظي" واحدًا من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما ‏المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائمًا ما تلقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا حتى بعد مرور سنوات على ‏إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام "السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر".‏ شاهد

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