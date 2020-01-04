عرض فيلم «رأس السنة» 5 فبراير
السبت 04/يناير/2020 - 04:24 م
دعاء عبد المقصودطباعة
أعلنت شركتا فيلم كلينك وLagoonie Film Production إطلاق فيلم "رأس السنة" للمؤلف محمد حفظي، والمخرج صقر، في دور العرض المصرية، ابتداءً من 5 فبراير المقبل، بالتزامن مع إطلاق إعلان جديد للفيلم.
"رأس السنة" حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
الفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.
ويعود "رأس السنة" بمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيسًا لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد "حفظي" واحدًا من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائمًا ما تلقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام "السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر". شاهد
"رأس السنة" حصل على عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
الفيلم من تأليف محمد حفظي، وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.
ويعود "رأس السنة" بمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيسًا لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد "حفظي" واحدًا من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائمًا ما تلقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام "السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر". شاهد