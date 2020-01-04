ماكرون: على الجميع العمل لمنع تحويل العراق لساحة صراع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع نظيره العراقي برهم صالح، ضرورة العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة.



وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية: "إن الرئيس برهم صالح تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة".



وشدد الرئيس الفرنسي- حسب البيان- على حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى أن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.



وأضاف ماكرون: "إنه على الجميع العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة".



من جانبه، أعرب صالح عن تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحولها إلى ساحة للخلافات.



وأشار الرئيس العراقي إلى أن حماية السيادة، واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار، تمثل الأولوية للعراق والمجتمع الدولي.