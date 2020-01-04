-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فى القليوبية

السبت 04/يناير/2020 - 04:10 م
جريدة الدستور
صلاح حسنى
طباعة
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة، عثر عليها بشاطئ النيل بالقناطر الخيرية، بها عدة إصابات، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة بالبر الغربي من النيل بها آثار دماء.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي ملابسه كاملة، وبه جرح قطعي في الفخذ الأيمن وجرح آخر في الفم، ولا توجد أى أوراق تدل عن شخصيته، ويرتدي ساعة يد، وتوجد آثار دماء في مكان العثور على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

السيطرة على حريق في خط بترول بحقول «رأس غارب»

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

منذ ساعتين و 51 دقيقة

حبس المتهمين بالتحرش بفتاتى المنصورة 4 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الجيش الليبى يستهدف مقر ميليشيات النواصى فى طرابلس

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

الرئيس نيوز

برلمانية "حماة الوطن": ندعم القيادة السياسية في قراراتها لحماية مصالح الأمن

مجلس النواب الليبي يخصص 20 مليار دينار ميزانية طوارئ للقوات المسلحة

القوات البحرية تنفذ عملية تدريبية فى البحر المتوسط ..بمشاركات أسلحة متنوعة

الجيش السوري يقصف أوكار الإرهابيين في إدلب وحلب

منوعات

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولى بمشاركة 13 ألف عدّاء

كشكول

"أبو نبوت" يتفقد امتحانات الأزهر في أسيوط

"عميد لغة عربية أسيوط" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

"عبد الغنى" يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات بجامعة الأزهر

الفئات المعفاة من امتحان اللغة العربية والتربية الوطنية بالثانوية العامة

إسلام سياسي

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

«الطريقة العزمية»: شيخ مشايخ الصوفية منصب دائم ولا دخل للمريدين باختيار أعضاء المجلس الأعلى للصوفية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك