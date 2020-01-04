جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة، عثر عليها بشاطئ النيل بالقناطر الخيرية، بها عدة إصابات، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة بالبر الغربي من النيل بها آثار دماء.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي ملابسه كاملة، وبه جرح قطعي في الفخذ الأيمن وجرح آخر في الفم، ولا توجد أى أوراق تدل عن شخصيته، ويرتدي ساعة يد، وتوجد آثار دماء في مكان العثور على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.