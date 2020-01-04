الإحصاء: 5 محافظات بلا انتحار.. وسيناء أعلى معدل

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة شمال سيناء سجلت أعلى حالات انتحار بـ22 حالة من إجمالي 89 حالة على مستوى الجمهورية خلال عام 2018.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة المنيا تأتي في مرتبة لاحقة بـ16 حالة، تليها محافظة البحيرة بـ11 حالة انتحار خلال عام 2018، ثم سوهاج بـ6 حالات ومحافظة أسيوط 4 حالات.



بينما لم تسجل محافظات كفر الشيخ، وقنا وأسوان، الوادي الجديد ومطروح أي حالات انتحار خلال عام 2018، وانخفضت الأعداد بمحافظات القاهرة الكبري إلى حالة واحدة في القاهرة، وواحدة في الجيزة، وحالتين في الإسكندرية.