نتنياهو يدرس «تهدئة طويلة الأمد» مع غزة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود اتجاه واضح لدى «الكابينت» بأن يتقدم في التهدئة مع حركات المقاومة الفلسطينية في غزة، مشيرًا إلى أنها قد تتحول في وقت لاحق إلى تهدئة طويلة الأمد.



وأوضحت "هآرتس"، في تقرير لها، اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، يتجه لتقديم العديد من التسهيلات للقطاع المحاصر، ولكن دون الإعلان عنها بشكل واضح في الإعلام.



ويعد هذا الاجتماع هو الثالث في أسبوعين من أجل بحث التهدئة مع غزة، فيما أكدت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق، أن تل أبيب تتجه نحو تنفيذ هذه التفاهمات، في ظل الضغط المصري على الجانبين للحفاظ على الهدوء.