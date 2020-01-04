تخفيضات على اللحوم السودانية حتى منتصف يناير

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تخفيضات على أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 80 جنيهًا للكيلو في فروع التجزئة "الهايبرات" التابعة لشركتي تجارة الجملة المصرية والعامة والثلاث شركات مجمعات استهلاكية مستمر حتى منتصف شهر يناير الجاري.



وأكد محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الشركة تقوم بضخ حاليًا ما بين 60 ذبيحة سودانية إلى 70 ذبيحة سودانية طازجة بسعر الكيلو 80 جنيهًا وضخ ما بين 15 طنا إلى 20 طنًا من اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو من خلال فروع التجزئة المتطورة البالغة نحو 57 فرعًا منتشرة في محافظات الوجه القبلي ساهمت في خفض الأسعار اللحوم البلدية في الأسواق المحلية.