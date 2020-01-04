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تقارير ومتابعات

بــ«كوميكس».. مصريون يسخرون من أغنية تميم يونس

السبت 04/يناير/2020 - 03:55 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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"عشان تبقي تقولي لأ".. كلمات تبدأ بها أغنية المطرب تميم يونس، التي طرحها منذ أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسرعان ما انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحققت خلال ساعات قليلة نحو مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف مشاركة للأغنية، كما تصدر هاشتاج تميم يونس قائمة الأكثر رواجًا على موقع التغريدات المصغر "تويتر".

وظهر تميم يونس على "يوتيوب" قبل 12 عامًا، عن طريق برنامجه "رسينى" الذى اشتهر من خلاله، فى 22 سبتمبر 2011، وهو برنامج يناقش أسئلة المشاهدين من على موقع "تويتر" بطريقة كوميدية، كما استضاف بعض نجوم الفن، وعمل مخرجًا لبرنامج "لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا"، إلى جانب عدد من الإعلانات، وظهر كضيف شرف بفيلمى "لا مؤاخذة، ليل خارجي".

ما هي الـ"سالمونيلا"؟
الـ"سالمونيلا" نسبة إلى أحد أنواع العدوى البكتيرية تعيش في ‏الأمعاء الحيوانية، وتنتقل للإنسان من خلال المياه أو الطعام الملوث، هو اسم الأغنية الخاصة بتميم يونس، التي انتشرت عبر السوشيال ميديا باسم "عشان تبقي تقولي لأ"، من كلمات وإخراج تميم يونس، توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، وظهر في الأغنية عدد من الكلمات الغربية وبعض الألفاظ غير الدارجة في الأغاني المصرية، مثل "يلعن أبو شكلك"، بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

غضب الفتيات
أثارت أغنية تميم يونس غضب عدد كبير من الفتيات، اعتقدن أن الأغنية تحط من شأن المرأة، وتنقص من قدرها، لما بها من بعض الألفاظ مثل "يلعن أبو شكلك"، "وبكعبل خدي بالك والجاكيته هجري"، "أقول لكل شاب انك بنت مسكبه"، إلا أنه وضح الهدف منها.

رد تميم يونس
قال المخرج تميم يونس فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى عبر موقع "فيسبوك"، أن مراده من هذه الأغنية هو المزح، وسيظل يمزح لحبه فى هذا الأمر، خاصًة أنها ثاني أغانيه، فقد طرح العام الماضى أغنيته الأولى، التى أحدثت ضجة من جملة واحدة فقط ضمت ثلاث كلمات وهى "إنتِ أى كلام".

سخرية المصريين بـ"الكوميكس"
خفة ظل الشعب المصري دائمًا ما تظهر مع طرح الفنانين لأغانيهم الجديدة، عن طريق الـ"كوميكس" التي ابتكرها المصريون للسخرية من الأغنية والتي ظهرت في الصور الآتية:-

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