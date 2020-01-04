مصابان في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي أسفل كوبري ألماني في البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث قسم الاستقبال بمستشفى كفرالدوار، فانتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي.



أسفر الحادث عن إصابة "علاء علاء محمد أحمد" 13 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"علاء محمد أحمد" 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجار عمل الإسعافات الأولية.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.