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مصر

وهب الله: معاش 80% من الأجر للمتقاعد حسب قانون التأمينات الموحد

السبت 04/يناير/2020 - 03:52 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن ممثلو العاملين بالتجارة الداخلية والخارجية، تأييدهم للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التصدي لتهديدات النظام التركي بالتدخل العسكري في ليبيا، وذلك حماية للأمن الوطني في مصر ودول المنطقة.

جاء ذلك في افتتاح ندوة التأهيل النقابي لرؤساء اللجان النقابية، حيث أعلن النائب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة والأمين العام لاتحاد العمال، عن أن خطة النقابة تشمل تنمية الوعي الثقافي لجميع العاملين، ونبذ الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تمس أمن مصر واستقرارها، لافتًا إلى ضرورة أن تكون للنقابة العامة التي تضم ثلث العاملين بشركات قطاع الأعمال العام رؤية واضحة في مشروع القانون الجديد بما يحقق الأهداف التي طالبت بها القيادة السياسية بأن يكون القطاع العام دوره مهم في الحياة المجتمعية وخلق التوازن مع القطاع الخاص.

وطالب وهب الله، أمام الندوة التي شاركت فيها هيئة مكتب النقابة العامة بإشراف منتصر عبدالفتاح مدير مركز التنمية البشرية للثقافة العمالية، بدراسة قانون التأمينات الجديد لأن اتحاد العمال سيعرض رؤية العاملين في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات يوم 12 يناير الجاري، لافتًا أن القانون الجديد سيشمل اشتراك جميع العاملين على كامل الأجر الذي يحصلون عليه لضمان الحصول على نسبة 80% من الأجر عند حالات التقاعد، حيث يشمل القانون جميع العمالة غير المنتظمة والعاملين في الخارج.

وأضاف وهب الله، أن مجلس النواب سينتهى قريبًا من مناقشة قانون العمل والموافقة على إصدار بعض التعديلات لقانون الخدمة المدنية التي تنهي على مشكلات التطبيق بما فيها الأجر المكمل وصرف كامل البدل النقدي للإجازات التي لم يحصل عليها العمال قبل 30 يونيو 2015.

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