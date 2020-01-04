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الكرازة

البابا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد

السبت 04/يناير/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووفد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، في الثامنة مساء اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الإنجيلية، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

كما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، بليلة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الإثنين المقبل، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، بالعاصمة الإدارية، ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد، الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوى بالعباسية.

وكان قد استقبل الدكتور القس أندرية زكى، صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالنزهة.

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