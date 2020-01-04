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مصر

6 مؤشرات لتحسن الاقتصاد المصرى فى 2019

السبت 04/يناير/2020 - 03:49 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الاقتصاد المصري حقق العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2019، من بينها ما يلي:

- ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 40.7% خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 32.9% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

- ارتفعت السيولة المحلية إلى 4 تريليونات جنيه خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 3.6 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وارتفع المعروض النقدي من 838.9 مليار جنيه لـ956.2 مليار جنيه، وأشباه النقود من 2.7 تريليون جنيه لـ3 تريليونات جنيه خلال الفترة ذاتها.

- سجل إجمالي الودائع ارتفاعًا إلى 4.1 تريليون جنيه خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 3.6 تريليون جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، منها 617.7 مليار جنيه ودائع حكومية و3.5 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.

- ارتفعت التسهيلات الائتمانية إلى 1.8 تريليون جنيه، خلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، منها 1.3 تريليون جنيه تسهيلات غير حكومية، 580.8 مليار جنيه قطاع خاص، و362.4 مليار جنيه قطاع عائلي، 485.8 مليار جنيه حكومية.

- قفز صافي الاحتياطيات الدولية من 44.5 مليار دولار خلال أكتوبر 2017 إلى 45.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2019.

ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها إلى 2209 شركة استثمارية خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 1544 شركة خلال الشهر السابق عليه، بينما كان عدد الشركات قد بلغ 1645 شركة خلال شهر سبتمبر من عام 2018.

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