برلمانى: السراج يخرق الاتفاق الموقع بالصخيرات

أعرب النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا ودعمه ومساندة الدولة فى موقفها بشأن التطورات التركية في ليبيا.



وأكد النويشى، في بيان له، أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكًا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.



وحذر وكيل محلية النواب، من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.



وأضاف النويشى، أن السعى التركي لزعزعة استقرار المناطقة متسلحًا بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد أسهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كفة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.



وشدد النائب بدوى النويشى، في هذا الخصوص، على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.



كما يؤكد النويشى، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى، وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها وستتخذ كل الإجراءات الواجبة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والتصرفات غير المقبولة.