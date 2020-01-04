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الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

السبت 04/يناير/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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60 عاما مرت على وفاة الفيلسوف والكاتب المسرحي والروائي الفرنسي الجزائري ألبير كامو، حيث توفي يوم 4 يناير لعام 1960، في بيئة شديدة الفقر من أب فرنسي، وأم إسبانية مصابة بالصمم.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن ألبير كامو:
- ولد في قرية الذرعان التي تعرف أيضا ببلدة مندو في بمقاطعة قسنطينة بالجزائر.

- تمكن من إنهاء دراسته الثانوية، ثم تعلم بجامعة الجزائر من خلال المنح الدراسية وذلك لتفوقه ونبوغه، حتى تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب.

- انضم للمقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال الألماني، وأصدر مع رفاقه في خلية الكفاح نشرة باسمها، وتحولت إلى صحيفة الكفاح اليومية تتحدث باسم المقاومة الشعبية، وذلك بعد تحرير باريس.

- ورغم أنه كان روائيا وكاتبا مسرحيا في المقام الأول، إلا أنه كان فيلسوفا.

- وكانت مسرحياته ورواياته عرضا أمينا لفلسفته في الوجود والحب والموت والثورة والمقاومة والحرية.

- وكانت فلسفته تعايش عصرها، وأهلته لجائزة نوبل، فكان ثاني أصغر من نالها من الأدباء.

- وتقوم فلسفته على كتابين هما «أسطورة سيزيف» 1942، و«المتمرد» 1951، أو فكرتين رئيسيتين هما العبثية والتمرد.

- واتخذ كامو من أسطورة سيزيف رمزًا لوضع الإنسان في الوجود.

- ومن رواياته: «السقوط»، «الغريب»، «الطاعون»، «السقطة»، «المقصلة»، «الإنسان المتمرد»، «الموت السعيد»، «المنفى والملكوت»، و«الرجل السعيد» وهي عبارة عن سيرة ذاتية عن حياته في الجزائر، ومن مسرحياته: «كاليجولا»، «سوء تفاهم»، و«الحصار العادلون».

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