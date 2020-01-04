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عالم

مراسم تشييع نجوى قاسم فى لبنان (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 03:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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وارى الثرى جثمان الإعلامية نجوى قاسم إلى مثواها الأخير في بلدة جون جنوب لبنان.

ووصل جثمان نجوى قاسم يوم الجمعة إلى بيروت من أبوظبي، وكان في استقبال الجنازة ممثل عن سعد الدين الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الإعلام جمال الجراح.

وتوفيت الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة "العربية الحدث" نجوى قاسم، صباح الثاني من يناير بمنزلها في دبي، عن عمر يناهز 51 عاما.

كما نعى عدد من الإعلاميين المذيعة التي احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي، ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

وكانت شرطة دبي قد كشفت تفاصيل سبقت وفاة قاسم، حيث قالت إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن الوفاة كانت "طبيعية ونتيجة أزمة قلبية". شاهد

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