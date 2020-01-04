اشتراطات السماح بإقلاع البالون الطائر في الأقصر (صور)

تعد سياحة البالون في مدينة الأقصر من أبرز الأنماط السياحية في مصر، حيث تنفرد الأقصر بها، وذلك يرجع إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها ظروف الطقس، فالأحوال المناخية في الأقصر تتيح المجال للتحليق بشكل مستمر، هذا إلى جانب المشاهد الطبيعية التي سيحظى السائح برؤيتها من الأعلى ممثلة في مياه النيل والمعابد والمقابر الآثرية.



ونظرًا لأهمية هذا النمط السياحي فإنه يخضع لعدة اشتراطات مهمة للسماح له بالعمل، فلا يمكن أن يتم السماح بطيران البالون إلا في ظل توافر اشتراطات خاصة بالطقس متعلقة بدرجات الحرارة وسرعة الرياح، ومستوى الرؤية.



«الدستور» يرصد الشروط التي تخضع لها سياحة البالون في الأقصر، والتي تم وضعها من جانب سلطات الطيران المدني ذات الإشراف المباشر على هذا النمط السياحي، والتي من دورها الحفاظ على سلامة وأمن الركاب خلال رحلة التحليق فوق معالم الأقصر السياحية.



1- تعد سياحة البالون من الأنماط السياحية التي تخضع لشروط مشددة للسماح لها بالاستمرار، فلا يجوز أن تنطلق رحلة واحدة دون أن يتم إجراء اختبار للطقس، ويعود تاريخ نشأة سياحة البالون في الأقصر لأكثر من 25 عامًا.



2- يخضع قائد البالون للعديد من الاختبارات والتدريبات من جانب هيئة الطيران المدني، وفي بداية الأمر يحصل على رخصة طالب طيران، ثم رخصة طيران خاص، ثم رخصة طيران تجاري.



3- ويخضع البالون لاشتراطات عديدة للسماح بالطيران تتعلق جميعها بأحوال الطقس، فلا بد أن لا تتخطى سرعة الرياح 8 عقدة في الدقيقة، وأن لا ترتفع درجة الحرارة عن 35 درجة، وكلما انخفضت الحرارة كان ذلك أفضل لتحليق البالون، وأن يكون معدل الرؤية 5 كيلو، وفي حالة وجود خلل بأي شرط يتم إيقاف رحلات الإقلاع، وتأجيلها لحين استقرار أحوال الطقس.



4- فرضت مؤخرًا سلطات الطيران المدني لكونها الجهة المسئولة عن إجراءات الصلاحية والصيانة، ومراقبة مهندسي التشغيل، العديد من الاشتراطات الجديدة للسماح بإقلاع البالون ممثلة في تزويد البالون بأجهزة حديثة ترصد مسار رحلة البالون منذ الإقلاع حتى الهبوط، كما تم تزويد بكاميرات غاية في الدقة، هذا إلى جانب خضوع طيارين البالون إلى دورة تدريبية حول الملاحة الجوية.



5- لا يسمح للبالونات الطائرة الطيران بالجهة الشرقية من مدينة الأقصر لكونها تضم مسارات هوائية للطائرات، نظرًا لوجود مطار دولي بالجهة الشرقية من الأقصر.