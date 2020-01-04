حجز مالك مطبعة لحيازته 20 ألف كتاب مقلد في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام، اليوم السبت، بحجز مالك مطبعة عثر بداخلها على 20 ألف نسخة كتاب مطبوع دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، على ذمة تحريات المباحث.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت طباعة مالك إحدى المطابع، بدائرة قسم شرطة دار السلام، العديد من الكتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضُبط بداخلها 20 ألف نسخة كتاب وغلاف دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.