«جولة في العاصمة الإدارية».. مدبولي يزور المدينة الرياضية



المدينة تضم مجمع ملاعب كرة قدم وصالة مغطاة لاستقبال كأس العالم لكرة اليد عام 2021 ومجمعًا لألعاب السباحة والإسكواش ومجمعًا لملاعب التنس والمنطقة الترفيهية





توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد زيارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف الأعمال الإنشائية لمشروع المدينة الرياضية، حيث رافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.



وقال مسئولو الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ: تقع المدينة الرياضية شمال الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة على مسطح 92 فدانًا، حيث تم اختيار الموقع بعناية لخدمة الأحياء السكنية والامتداد السكني المستقبلي، وتضم المدينة مجمع ملاعب كرة قدم، وصالة مغطاة سعة 7000 متفرج، تقع على مساحة 10000م2، مصممة لاستقبال كأس العالم لكرة اليد عام 2021، كما تضم مجمعًا لألعاب السباحة والإسكواش، ومجمعًا لملاعب التنس يتسع لـ 900 متفرج، كذلك يوجد بالمدينة المنطقة الترفيهية والتي تضم منطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة أطفال على مساحة 4500 م2، فضلًا عن البحيرة الصناعية والمجرى المائي.



كما تضم المدينة مباني الكافتيريا وتغيير الملابس ومباني صالات الألعاب الجماعية، ومنطقة الملاعب الجماعية، ومبنى الثقافة والتكنولوجيا، والمبنى الاجتماعي.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالجهد المبذول فى تنفيذ المدينة الرياضية، التي ستكون علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ، خاصة للصالة المغطاة، التى ستشهد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021.