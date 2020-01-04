-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سيارة التشييع» تثير الجدل في جنازة سليماني

السبت 04/يناير/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
خطفت السيارة التي نقلت جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبوالمهدي المهندس، الأضواء، خلال مراسم تشييعهما في بغداد، السبت.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، انتشرت صورة الشاحنة "بيك أب" التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارت شاحنة "بيك أب" شيفروليه سيلفرادو الأميركية مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد، مع اعتلاء هتافات "الموت لأميركا".

وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار شيفروليه الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع المقتولين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وأضاف البيان: "إن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وإن سليماني وفيلق القدس التابع له مسئولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".

وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقاما مؤلما سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وإن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

نيازي مصطفى: مشروع قانون العمل دخل عامه التاسع ولم يرى النور

مسئول حملة "امسك متحرش": لهذه الأسباب التحرش لن ينتهي

رئيس الوزراء يتجول في مدينة الفنون بـ "العاصمة الإدارية"

"6 طلاب وماسح أحذية".. النيابة تحبس متهمي التحرش في المنصورة 4 أيام

منوعات

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولى بمشاركة 13 ألف عدّاء

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

كشكول

"عامر" يتفقد لجان امتحانات كليات الأزهر بفرع البنين بالقاهرة

رئيس الفيوم الأزهرية يفاجئ معاهد المنطقة بتفقد اللجان

بدء تدريب الحاسب الآلي للإداريين بالإسكندرية الأزهرية

امتحانات الأزهر بالبحيرة بلا حالات غش فى اليوم الأول

إسلام سياسي

الوزير الصوفى....«حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

«الطريقة العزمية»: شيخ مشايخ الصوفية منصب دائم ولا دخل للمريدين باختيار أعضاء المجلس الأعلى للصوفية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك