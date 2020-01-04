الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

صدرت حديثًا عن دار الآداب اللبنانية النسخة العربية لرواية "الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو" للكاتبة مارتا باتاليا ترجمة صفاء جبران.



وتتناول الرواية قصة حياة فتاة ذكيَّة وطموحة. لكنَّ المجتمع في البرازيل في أربعينيَّات القرن الماضي يَتوقَّع منها أن تغدو زوجةً مطيعة وأمًّا حنونًا، فيما "إيوريديس" تحلم أن تصبح كاتبة فذَّة أو مصمِّمةَ أزياءٍ خلَّاقة أو طبَّاخة ماهرة.



أختها المتحرِّرة، "جيدا"، ترحل "خطيفة" مع حبيبها، لتعود بحكاياتٍ مفجعةٍ عن الحبّ والفقدان؛ فترمي بحياة إيوريديس وزوجها في مستنقعات الشكوك والفوضى.



هي رواية مضحكة ومُرَّةً، تحفل بروح البرازيل النابضة، وبشخصيّات تُحْفر حفرًا في ذاكرة القرّاء، لتصبح مارتا باتاليا من أبرع الأصوات الجديدة في حقل الروايات العالميَّة.