مطران أبوتيج يزور محافظ أسيوط

زار نيافة الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، ومعه وفد من الكنيسة، أمس الجمعة، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام قيادة المحافظة.



من جانبه، أشاد الأنبا أندراوس بنشاط محافظ أسيوط الملحوظ منذ بداية عمله بالمحافظة، وجهده المتواصل لدفع عجلة التنمية من خلال تفقده العديد من المشروعات التنموية، متمنيًا له التوفيق في خدمة أهالي المحافظة، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تستمر عجلة العمل والإنتاج في التقدم من أجل المزيد من الخير والنماء لمواطني المحافظة.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.