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عالم

فرنسا تبحث وضع الشرق الأوسط مع ألمانيا والصين

السبت 04/يناير/2020 - 03:05 م
جان إيف لو دريان
جان إيف لو دريان
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم السبت، إنه بحث الوضع في الشرق الأوسط مع نظيريه الألماني هايكو ماس والصيني وانج يي.

وصرح الوزير الفرنسي بأن باريس وبكين متفقتان على محاولة تجنب أي تصعيد في التوتر بالشرق الأوسط.

وأكد أيضا أنه اتفق مع نظيريه الألماني والصيني على أهمية الحفاظ على سيادة العراق واستقراره وأهمية ضمان ألا تنتهك إيران اتفاق فيينا.

وكان قاسم سليماني قد قتل يوم، أمس الجمعة، بصواريخ أطلقتها طائرة دون طيار تابعة للجيش الأمريكي، عقب هبوطه بمطار بغداد قادما من سوريا.

وقتل في الغارة بجانب سليماني، نحو 10 آخرين من قيادات الحشد الشعبي العراقي، من بينهم أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي.

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