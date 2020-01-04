سي إن إن: الاستعداد لهجمات إيرانية انتقامية أولوية قصوى

صدًرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في الوقت الحالي استعداداتها كأولوية قصوى في حال ما شنت إيران بالفعل بعض الهجمات الانتقامية ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أمس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.



وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أن البنتاجون يركز بصورة كبيرة على التخفيف من خطر الأمر لذا فقد اتخذ إجراءات تعزيز قوات الدفاع، وأنه قد يضطر إلى إرسال ما يصل إلى 305 أفراد إضافيين من القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، غير أنهم يتطلعون بشدة إلى عدم توقع حدوث ذلك.



وأفادت القناة الأمريكية بأن تركيز تلك القوات الأمريكية في الوقت الحالي هو حماية السفارات والمصالح الأمريكية ومحاولة التأكد من أن جميع الدفاعات على أهبة الاستعداد في حال اتخذت إيران الخطوة التالية.



وأشارت إلى أنه على الرغم من التوقعات بوقوع هجمات انتقامية من جانب إيران، إلا أن قادة البنتاجون لا يزالون يصفون الغارة الجوية التي استهدفت سليماني بـ "الضرورية" لما لديهم من معلومات استخباراتية قوية تفيد بأن المسئول الإيراني كان يخطط لشن عدة هجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.



وكان البنتاجون قد وافق أمس الجمعة على إرسال نحو 3000 جندي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديد في المنطقة.