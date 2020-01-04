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مصر

الكهرباء: 24 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية عن الحمل اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 03:02 م
جريدة الدستور
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أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم السبت، بلغت 24 ألفا و800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية،أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و350 ميجاوات مقابل 23 ألفا ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و46 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

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