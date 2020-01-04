من داخل سيارة فارهة.. محمد رمضان يشكر حاكم دبي

ويشارك رمضان في السياق الدرامي من خلال مسلسل "البرنس"، من إخراج وتأليف محمد سامي، وبطولة نور، وأحمد زاهر، ودنيا عبدالعزيز، وإدوارد، وروجينا، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان.

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، يعلن فيه عن موعد حفلته القادمة التي ستكون في دبي يوم 10 يناير.وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرتدي نظارة شمس داخل سيارة فارهة، وقال: "شكرًا حاكم دبي #محمد_بن_راشد شكرًا مؤسسة دبي للتسويق السياحي #عصام_كاظم شكرًا شركة #روتانا على إتاحة هذه الفرصة لمقابلة جمهوري الغالي في هذا الحفل الكبير بمركز دبي التجاري العالمي ثقة في الله نجاح.. أقوى حفلة في مصر".