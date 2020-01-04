الصين: أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة

أعلنت الصين أن وزير الخارجية، وانغ يي، تحدث مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، وقال له إن أمريكا يجب أن تكف عن إساءة استخدام القوة.



وجاءت محادثة الوزيرين الصيني والإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية، أمس الجمعة، في بغداد.



وحث وزير خارجية الصين أمريكا على حل المسألة من خلال الحوار، وقال وزير خارجية الصين إن بلاده ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الخليج.

